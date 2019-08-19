傻瓜爱情. August. 19, 2019 10:14. . “说是知道，依靠着我……盼着得到款待……我好像活得大傻瓜……爱情从头到心，花了70年时间。”——金寿焕《傻瓜致傻瓜们》 今年是红衣主教金寿焕逝世10周年。他以贫困的陶器匠的儿子的身份出生并登上红衣主教的宝座，但他没有忘记自己一生都是穷人，用奉献爱心、智慧和爱心的话语，向世人展示了他活着的时代精神。金寿焕红衣主教一生都在关注着低处，奉献着大爱，却责备自己是“傻瓜”，对自己的爱情不足总是感到羞愧。 在低位时表现出谦逊的态度并不是一件难事，但一个受到全国人民推崇的圣职者要放低自己，实现分享和爱心，并不是一件容易的事情。金寿焕红衣主教经常提醒我们言行一致中显现的谦逊和放低自己的下心的巨大力量。 如果说数十年来实践真爱的金寿焕红衣主教花70年时间才让爱情从头到心，那么像笔者这样的普通人是不是从头到嘴就花费了70年的时间呢？ 光复以后，曾是世界最贫穷国家的我国在进行压缩成长的时期，每当人权的伸张和民主化的重要关头，金寿焕红衣主教都会提出正确的道路，并通过谦虚的傻瓜之爱，在凝聚国民心上起到了决定性的作用。 最近，不少国民担心我国陷入了四面楚歌的境地。在这种严峻的国际形势下，全国人民团结共渡难关也很艰难，却因矛盾而四分五裂，这种情况更加令人担忧。在“外患内忧”的严重危机状况中备受国民信赖和尊敬的金寿焕红衣主教的作用，再次令人怀念。

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