柳贤振遭遇个人赛季第三败，第13胜破产. August. 19, 2019 10:13. by 李憲宰 uni@donga.com. “韩国怪物”柳贤振(32岁•洛杉矶道奇队)是著名的“扑克脸”。 无论是投得好还是投不好，他的表情几乎没有变化。但是在18日进行的与亚特兰大勇士队的客场比赛中，裁判的坏球判定让他有些动摇。或许这是决定胜负的“第一球”。 当天，柳贤振在美国佐治亚州太阳信托公园球场举行的与亚特兰大勇士队的客场比赛中首发出场，在5又三分之二局内被击出6个被安打(包括2个本垒打)、1个四坏球上垒，失4分。随着球队以3比4败北，柳贤振遭遇了个人赛季第三场失利(12胜)。 柳贤振自6月29日与科罗拉多洛基山队的比赛后，时隔7场比赛再次陷入了失败的泥潭。一场比赛失4分以上也是继那场比赛(4局失7分)后本赛季的第二次。 在两队比分0比0战平的第3局下半局，与首发打者阿戴尼•埃切贝里亚的胜负让人久久不能释怀。在击球数两好球两坏球的情况下，柳贤振投出的第5个球“卡特(时速140公里)”通过了较低的好球区。 但保罗-纳沃特•古西姆的手没有扬起来。有可能瞬间错失了球，也有可能是道奇队接球手拉塞尔•马丁的接球动作(捕手为了让接球看起来像好球而采取的抓球动作)引发了反效果。对于裁判的坏球判定，柳贤振露出了少有的遗憾表情。最终被埃切贝里亚击出越过右翼手身高的2垒打。道奇队右翼手彼得森迟缓的击球判断也要负起一定责任。此后，在1人出局1、3垒有人的情况下，柳贤振被阿尔维斯击出掉在左翼线上的2分2垒打。 虽然在球队击球手的帮助下将比分扳成2比2平，但在第6局下半局，柳贤振自2013年进军美国职棒大联盟后首次被对方连续击出本垒打。在没有1名跑垒员在垒的情况下，他向乔治•唐纳德森投出了高快速球，结果被对方击出了外野中央本垒打，向亚当•杜瓦尔投出的外侧快速球再次遭遇痛打。柳贤振在用地滚球处理完下一个击球手查理•科伯森后下场。当天他总共的投球数为101个。虽然平均责任失分从1.45上升到1.64，但依然保持着美国职棒大联盟中唯一的1分左右的平均责任失分。 本场过后战绩变为82胜43负(胜率0.656)的道奇队把美国职棒大联盟总胜率第一位的位置让给了纽约洋基队(83胜42负•胜率0.664)。这样一来，道奇队很有可能在季后赛上会遇到目前排名国家联盟东部赛区第1位(73胜52负)的亚特兰大勇士队，如何越过对手是柳贤振不得不面对的课题。

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