安倍：“如果韩国政府重新讨论就业博览会，韩国学生将面临困难”. August. 19, 2019 10:13. by 常驻东京记者 朴亨俊 lovesong@donga.com. 据悉，就韩国政府重新讨论有日本企业大举参加的海外就业博览会一事，日本首相安倍晋三表示：“如果那样做，韩国学生会陷入困境。” 日韩议员联盟干事长河村建夫17日在接受《每日新闻》采访时说：“14日在山口县机场与安倍首相见了面。韩国政府全面重新讨论9月海外就业博览会一事成为话题。”他接着强调：“安倍晋三说，‘那样的话，韩国学生会变得很困难’，反过来很担心。”虽然河村表示是“安倍首相很担心”，但安倍的发言可能是为了强调中断交流会给韩国带来负面影响。 河村在接受采访时表示，“停止儿童交流、航空停航、游客减少等影响现在已经开始显现。如果双方继续相互报复，两国关系将无法摆脱泥潭”，“9月在东京举行的日韩、韩日议员联盟联合总会应如期举行。” 安倍所称的博览会是指9月24日和26日在首尔和釜山举行的“全球就业大战”。韩国雇佣劳动部认为，由于日本采取贸易报复措施，很难像往年一样让日本企业大规模参与，因此正在研究减少日本企业比重等对策。

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