韩国军方掌握朝鲜挑衅前一天的情报，报告给了青瓦台高层. August. 19, 2019 10:14. by 尹相虎 ysh1005@donga.com. 据18日确认的消息，韩美情报当局在朝鲜发射导弹的前一天，即15日光复节上午，已经捕捉到了在江原道通川地区有装载新型短程弹道导弹的移动式发射车辆的动向。也就是说，在文在寅总统在光复节贺词中表示“将倾尽全力（同朝鲜的）和平经济”的几个小时前，已经掌握了朝鲜的挑衅征兆。 据多名政府消息灵通人士透露，15日上午，美国侦察卫星捕捉到了装载新型短程弹道导弹的移动式发射车辆和兵力的动向。据悉，韩美情报当局认为这是最有力的挑衅征兆，动员所有情报资产进入了追踪、监视态势。这是因为，就像10日在咸兴市发射时一样，朝鲜国务委员会委员长金正恩参观的可能性很大，特别无法排除在光复节当天发动挑衅的可能性。也就是说，在文在寅总统发表光复节贺词之前，在密切注意朝鲜发出挑衅威胁的用意的同时，高度关注朝鲜是否会强行发射。据悉，上述情况已通过军方领导层向青瓦台作了报告。 实际上，朝鲜在15日只进行了移动式发射车辆的展开及返回演习，实际发射（2枚）是在16日上午进行的。15日的挑衅征兆似乎只是针对金正恩现场参观的“事前彩排”，16日是则在金正恩的注视下进行了试射。 朝鲜中央通讯社和《劳动新闻》等朝鲜媒体17日再次报道了金正恩指导新武器试射的消息，并公开了相关照片。这一次似乎再次发射了10日发射的“朝鲜版战术短程弹道导弹”。据朝鲜官方媒体报道，金正恩表示：“在最短时间内开发出主要的军事打击手段，成功率达到了既神秘又令人吃惊的程度，对此深表满意。”金正恩还表示：“所有人都应该铭记，让任何势力都不敢对我们玩火，这是党的国防建设的核心构想，是坚定不移的意志。”

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