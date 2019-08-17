报复五天前发表报告称“出口限制阻碍贸易秩序”，日本的自相矛盾行为. August. 17, 2019 07:30. . 日本经济产业省在二十国集团（G20）大阪峰会召开两天前的6月26日发表《2019年年度不公平贸易报告》，声称“如果以安全保障为由轻易批准限制出口的例外情况，自由贸易的秩序就会变形”。在东道主日本主导下通过的G20首脑宣言中也强调了“透明、可预测、稳定的贸易环境”。 但仅仅5天后的7月1日，日本经产省就公布了对出口韩国的3种原材料的限制规定。经产省当时表示：“韩国没有对征用问题提出令人满意的解决方案，这损害了两国间的信赖关系。”对此，世界主要媒体纷纷批评日本对政治问题采取贸易制裁措施，但日本政府却改口说，这不是针对征用问题的应对措施，而是因为安保问题。接着，日本一方面在这个月初把韩国排除在“白色清单（出口程序简化对象国）”之外，再次采取报复措施，另一方面却声称其名义为：“从安全保障的角度考虑，是为了恰如其分地实施我国的出口管理制度。” 但是，日本经产省的报告也表明，日本自己明知以安全保障为由实行的出口限制是违反自由贸易秩序的行为，但仍然强行实施了对韩出口限制。这违反了自己向国际社会提交的报告内容。日本的自相矛盾不止于此。在美国试图对韩国、日本、欧盟等适用《贸易扩张法》第232条时，日本曾批评说：“在20世纪60年代冷战体制下为牵制共产国家而制定的条款，现在适用于安保同盟国。”日本应该认识到，针对韩国的出口限制无论以何种逻辑和名义都无法正当化，应该像G20宣言表明的那样，早日回到透明稳定的贸易环境。

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