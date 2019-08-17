朝鲜在韩国眼皮底下的最南端发射导弹，距离军事分界线仅50多公里. August. 17, 2019 07:29. by 孫孝珠 hjson@donga.com. 朝鲜在文在寅总统发表光复节贺词21小时后，再次进行了发射疑似短程导弹的发射体挑衅。 韩国军队联合参谋本部当天表示，朝鲜在16日上午8时1分和16分先后发射了两枚疑似短程弹道导弹的发射体。这是朝鲜10日发射“朝鲜版ATACMS（陆军战术导弹系统）新型战术短程弹道导弹”后，时隔6天再次发起挑衅。这是今年以来朝鲜的第八次挑衅。 朝鲜发射导弹的地区是江原道通川郡以北一带，距离军事分界线不过50多公里。事实上朝鲜是在韩国眼皮底下进行挑衅，是在去年重启无核化对话后朝鲜挑衅地区中离军事分界线最近的地区。 青瓦台当天上午在国家安保室长郑义溶的主持下召开了国家安全保障会议常任委员会紧急会议，会后发布了报道资料表示，“朝鲜以韩美联合指挥所演习为由连续发射短程导弹的行为，令人担忧有可能加剧韩半岛的军事紧张，敦促中止发射”。

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