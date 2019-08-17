美职棒大联盟本赛季首位登上40记本垒打高地的科迪-贝林泽分析. August. 17, 2019 07:30. by 金培中 wanted@donga.com. 柳贤振(32岁•洛杉矶道奇队)的特级助手科迪•贝林泽(24岁)登上了40记本垒打的高地，书写了新的里程碑。与笨重的体格相去甚远的他被评价为新兴的长打者，备受关注。 在16日与迈阿密队的比赛中，贝林泽在本队以4比13落后的第7局，在2人出局1、2垒有人的情况下，击出了越过右侧围墙的3分本垒打。虽然球队最终以7比13败北，但凭借这记本垒打，贝林泽超越了2017年新人时期自己创下的单赛季最多本垒打(39个)记录，打出了40记本垒打。继贝林泽之后，当天也击出40记本垒打的迈克•特劳特(28岁•洛杉矶天使•188厘米、106公斤)，目前两人排在美国职棒大联盟(MLB)全体本垒打并列第1位。按照这种状态，两人有可能达到53记本垒打。 贝林泽身高193厘米，属于大个子，但直到高中时期，体重只有70多公斤，身材瘦小，与长打者相去甚远。贝林泽加盟洛杉矶道奇队时，作为相当于国内职业棒球养成组组长的盖夫•凯普勒(现费城人队主教练)要求像筷子一样的贝林泽打造“强壮的身体”。贝林泽投入“每日牛奶1加仑(3.8L)”计划，成功“增量”至近100公斤，在新人时期以39记本垒打证明了自己也能成为巨炮手。 去年以25记本垒打止步不前的贝林泽在本赛季的打击方面有了进一步的提高。本垒打数增加，击球率也回升出道赛季的“3成多”(0.317)的秘诀是，以适合自己的击球姿势复出。出道第一年，贝林泽将球棒放到接近与身体平行的地方，把球棒向1垒方向轻轻打开，第二年，他把球棒向上支起，右脚也和左脚保持平行，向前稍微变成低垂模样。这样的贝林泽今年再次改变了击球姿势。 MBC Sports+解说员宋载宇(音)表示，“把击球姿势改变为多生产长打的2017年的样子，培养了应对当时被认为是弱点的身体方向高空球的能力。面对主要以拉杆方式击球的贝林泽，投手们会采用外侧球，贝林泽最近展现出了连这个也能进攻的进化面貌。现在他还很年轻，很有可能有更大的进步，今后想要攻击他的弱点会很困难。” 由于贝林泽能在攻守两端坚定地支撑着投手，因此队友柳贤振获得赛扬奖(Cy Young Award)的可能性也越来越高。最近，当地媒体对在极端的“投多击寡”时代保持独占鳌头的平均责任失分第一位(1.45)的柳贤振评价道，“不仅是赛扬奖，如果想选赛季最有价值球员(MVP)也毫不逊色。” 另外，柳贤振将在18日与亚特兰大勇士队的比赛中挑战个人赛季第13胜。 对手首发是麦克•波蒂内维奇。柳贤振在去年国家联盟(NL)分区赛第一轮比赛中与波蒂内维奇展开对决，以7局8个脱三振、无失分的成绩获得了胜利。当时2局失4分的波蒂内维奇本赛季的战绩为4胜5负、平均责任失分6.24，成绩并不理想。 17日在亚特兰大，MLB平均责任失分排名第二位(2.32)的麦克•索罗卡将首发出场。虽然不会与柳贤振展开直接对决，但是仅一天之隔平均责任失分第1、2名的投球也会非常有趣。

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