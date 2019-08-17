安倍再次漏掉韩国，强调“与美国联手应对朝鲜挑衅”. August. 17, 2019 07:30. by 崔智善 aurinko@donga.com. 日本首相安倍晋三16日就朝鲜进行发射一事，再次表示将与美国联手而没有提及韩国。 据《日本经济新闻》等当地媒体报道，安倍当天在东京首相官邸接受记者采访时表示，“在严密的警戒态势下，日本将与美国等国保持联系，全力保护国民安全”。接着他还表示：“我们确认，这并不影响日本的安全保障。”他没有提到与日本签有《军事情报保护协定》的韩国。 这不是安倍第一次“跳过韩国”。他在上个月25日和31日朝鲜进行发射后，也没有提及韩国，只是表示“将与美国紧密合作”。

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