这一拨炎热天气也会过去. August. 17, 2019 07:30. by 金成景记者 tjdrud0306@donga.com. 近来的3次台风暂时平息了有如熔炉般的热浪，但炎热天气似乎不会轻易退去。如果在这酷暑中，说现在是秋天，听起来像是不懂事的声音，但从节气上来讲，现在肯定是秋天。上周立秋已过，下周将迎来意味着酷暑停歇的处暑，秋天已经开始。 对古人来说，计算日期的简单方法就是以拥有一定周期、一天一天变化模样的月亮为基准。根据月亮的形状计算日期的方法发展成了阴历。阴历可以轻易地了解日子的流逝，但显不出季节的变化。因为季节是由太阳的运动决定的。把太阳的动态分成24等分、表示季节变化的是二十四节气。所以二十四节气与阳历的日期基本吻合。阴历根据月亮的朔望周期，阳历根据太阳的转动周期，因此一年的长度分别为354天和365天，存在差别。在阴历中不足的11天由闰日插入，来补足阳历的长度，完善表现季节变化的二十四节气，发展而成的日历就是阴阳历。 在韩国、中国、日本等地被称为阴历的阴阳历，与伊斯兰世界使用的纯阴历不同。在伊斯兰历法中，只有亲眼确认在阿拉伯语中称为“Hilal”的新月才能开始新的月份。由于各地区的月出时间不同，每月的开始日期也各不相同。在以沙漠为主的中东伊斯兰世界，季节的变化并不像农耕社会那样重要，因此在阴历上没有必要补充阳历因素。 虽然是为了了解季节变化而引入了二十四节气，但实际上与我们感受到的天气存在差异。本来二十四节气是以中国周朝的黄河地区天气为基准的，所以不能很好地体现韩半岛的季节变化。再加上最近受全球变暖的影响，二十四节气变得不太吻合。从气候学上看，将日平均气温下降到20度以下的情况视为秋天，但最近气候学上的秋天来临比20世纪70年代推迟了半个月以上。因此进入秋天的立秋成了一年中最热的一天。原来立秋与处暑之间气温下降是正常的，但最近立秋后半个月的处暑，气温也相差不大。 对于我们的祖先来说，二十四节气是长期经验产生的智慧产物。芒种必播种，霜降必秋收。尽管受全球变暖的影响，其严谨的权威正在动摇，但积淀了数千年的智慧依然闪耀着明晰的光芒。炎热达到极点的时候是立秋，就像阳到极点时阴便开始的太极模样。当快乐达到极致时，就会孕育失败的原因，当陷入绝望的深渊时，东山再起的新希望就会涌现。就像虽然来得慢了点，但秋天一定会来一样，难以忍受的痛苦的酷暑，必定也会过去。

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