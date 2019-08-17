华盛顿和平少女像. August. 17, 2019 07:30. by 华盛顿=金静安 常驻记者 jkim@donga.com. “请将正义还给慰安妇奶奶！”“请为战争罪行道歉！” 15日(当地时间)下午，在华盛顿马萨诸塞街头的日本驻美大使馆前响起了谴责日本战争犯罪的口号。值得一提的是，在当天的集会上，约3年前来到华盛顿，但因日方的阻挠，未能找到安身之处，被关在仓库里约32个月的“和平少女像”被装在卡车上一同前往。 在命名为“少女像与上街出游”的当天集会活动中，华盛顿慰安妇问题对策委员会(简称，华盛顿慰对委)相关人士和主导华盛顿和平少女像建立的“希望蝴蝶”团体会员20多人参加。他们在要求日本就战争罪行道歉的同时，还敦促日本停止妨碍在华盛顿建立和平少女像的行动。 和平少女像2016年11月在华盛顿国家广场举行欢迎仪式，向大众公开。当初计划永久设立在华盛顿附近马里兰州的一所大学内，但最后被无限期推迟，之后因日本方面的压力而难以设置。希望蝴蝶会员李在洙说：“虽然少女像一直以来强调包含宣传非政治问题的战争罪行的惨状与和平价值的普遍信息，但日本的游说非常坚决，因此想要在华盛顿设立少女像很费劲。” 主办方计划在今年内物色华盛顿或附近场所，永久设置少女像。“希望蝴蝶”的另一位相关人士表示：“虽然已经有大型韩人教会等表示希望设立，但尽可能与美国主流社会共享少女像的意义似乎更好，正在物色图书馆、公园等公共场所。” 目前，在美国加利福尼亚格兰岱尔市和密歇根州萨乌德菲尔德韩人文化会馆、佐治亚州布鲁克黑文布莱克本主公园、纽约曼哈顿纽约韩人会馆都设有“和平少女像”。如果在华盛顿设立少女像，这将是美国国内设立的第五个少女像。 当天，少女像继抵达日本驻美大使馆前的集会之后，又途经附近的驻美大韩帝国公使馆，来到白宫前与华盛顿市民见面。在举行光复节纪念活动的弗吉尼亚州的一个韩人教会内，还举行了由韩裔第2、3代参加的“与少女像合影”活动。不过，少女像还没有找到安身之所，当天她只走了半个多钟头，就不得不再次前往附近的存放仓库。

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