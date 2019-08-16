克制扩大战势的韩日8·15信息，要寻找对话的头绪. August. 16, 2019 07:40. . 文在寅总统昨天在光复74周年庆祝词中，相比“反日”，更强调“战胜日本”。他没有提及最近韩日矛盾的核心主题——强制征用和日军强征慰安妇，提出了“哪怕日本现在走上对话与合作之路，我们将欣然携手”的建议。 文在寅总统今年的8·15讲话是决定陷入最糟糕对抗状况的韩日关系走向的分水岭，因此备受关注。可以说，文在寅总统采取慎重的态度，显示出了今后对韩日矛盾方向进行矛盾管理的可能性。文在寅总统在庆祝词中对日本国民展现了“摆脱军国主义的压迫，从侵略战争中解放出来”的观点。这是将日本的执政者和国民分离的观点，被评价为是承认历史和现实交织的韩日关系复杂性的现实思考方式。 在日本，5月即位的日本天皇德仁昨天在终战纪念日致词时表示，“对战争的深刻反省”和“不要重复（战争的）惨祸”。虽然这是原样沿用了其父明仁太上皇从2015年起使用的措词，但是日本新天皇即位后在对历史的第一个信息中提到反省，具有很大的意义。安倍晋三首相在昨天的追悼词中借用历届首相的发言，连续7年坚持了反省战争和不战意志的形态。这样的他最近也表示“两国民间的交流应该继续下去”。日本政府在2日的内阁会议中修改实施令、决定将韩国排除在“白色清单（出口程序简化对象国）”之外后，一直没有推出追加措施。 当然，现在的形势还不足以判断两国间矛盾会从强硬政策一边倒发生转变。原定在光复节结束后举行的两国外交部副部长级第三国会晤已经告吹，24日将迎来《韩日军事情报保护协定》（是否延续）的通报时限。在G7（七国集团）峰会到来之前，我国政府正在全力展开外交战。 但是，韩日两国领导层暂时在8·15这一重要时间节点上克制扩大战争也具有重大意义。就算很难立即恢复正式对话，重要的是，双方要有寻找减少摩擦而不是扩散矛盾的领域的姿态。从这一点来看，文在寅总统对明年的东京奥运会表示，“希望世界人民在东京奥运会上看到友好与合作的希望”，这被评价为阻止了国内部分人抵制的声音。正如总统贺词中提到的那样，两国都应该再次铭记“只有相互合作才能共同发展”。

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