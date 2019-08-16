当优兔取代新闻时，算法权力主导世界. August. 16, 2019 07:40. by 金有英 abc@donga.com. “优兔（YouTube）算法是扭曲的，它延长了人们的停留时间。它的设计，是通过刺激性信息等吸引人们的关注，增加广告收益。”这是曾在优兔上负责算法的工程师揭露的。 他与英国《卫报》进行了一场有趣的实验。观察的对象是优兔在上一次美国大选时对于特朗普和希拉里两名候选人的视频推荐系统。对交替搜索两名候选人名字的视频和推荐视频中的1000个排名靠前视频进行了分析，结果显示，三分之二有利于或极端偏向特定候选人。 展示现有媒体没有涉及的内容，或通过视频本身满足好奇心的优兔，正在不知不觉地蚕食新闻领域。优兔超越单纯的趣味和信息传达，能够影响政治、社会热点和对相关现象产生影响，其机制是因为视频结束后可以自动推荐相关的其他视频进行播放。但是，通过分析订阅者的使用模式来实施这一功能的算法是否公正呢？ 美国行动、技术研究所表示，通过操控搜索算法实验，可以通过算法操控来让选举中20%左右的浮动层改变他们的投票对象，而这种机制运用成功的地方正是巴西。最近，《纽约时报》对“优兔是如何使巴西走向极端主义的？”进行了调查报道。该作品讲述了在优兔上拥有100万名订阅者、作出种族歧视和厌恶等过激言行的民粹主义者抓住饱受经济困境和犯罪折磨的选民的心，在去年当选为总统的过程。美国哈佛大学伯克曼克莱中心表示，在巴西优兔上看到中立的政治视频和综艺视频，也只是“诱饵视频”，它们最终都走向了包含厌恶、歧视、阴谋等的视频。 对于韩国来说，这听起来还是很遥远的事情。据一项问卷调查显示，韩国人通过优兔观看新闻相关视频的比率为40%，高于38个调查对象国的平均值（26%）。这就是为什么明年大选在即，优兔变成了“政治场所”，需要引起注意的原因。也有人提及政府对于假新闻的限制，但这可能与言论自由相冲突。特朗普指称美国有线电视新闻网（CNN）等对自己不友好的媒体“生产假新闻”等，这种“假新闻”用语本身有可能成为武器。相反，如果着眼于去年生效的欧盟“个人信息保护规定”中“听取有关算法说明的权利”，又会如何呢？有研究结果表明，接受人工智能推荐酒店预售服务的用户，在听到有关推荐过程的说明后表现出了批评的态度。这就是想自己判断内容是否可信。 用户们应该懂得用批判的方式分辨我们目前看到的图像是否含有错误的信息、捏造的信息和恶意的信息。为此，有必要要求优兔“平台的责任”，包括说明它是否公正地运用了自动播放和提供推荐目录的算法。因为很难想象，上一次选举因“德鲁王回帖”操作而经历了波折，那么在视频力量日益强大的今后选举中，又会发生什么事情。

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