“希望有朝一日能在白头山和图们江主持《现在去见你》”. August. 16, 2019 07:40. by 申圭鎭 newjin@donga.com. “希望有朝一日能在白头山和图们江看着北韩，支持节目。” A频道综艺节目《现在去见你》的主持人(MC)南熙锡7日接受本报电话采访时这样说道。南MC从2011年12月4日节目首播开始就坚守岗位，是《现在去见你》的支柱。综合频道最长寿的节目《现在去见你》将于18日迎来第400集。 《现在去见你》之前曾大规模邀请脱北者出演，详细介绍了朝鲜的实际情况。至今为止出演《现在去见你》的脱北者有600多名。因为是全世界史无前例的“脱北者综艺”，《华盛顿邮报》、BBC、《世界报》、NHK等海外媒体都报道过，还受到过朝鲜政府的牵制。 在7年多的时间里，《现在去见你》对封闭的脱北者社会产生的影响不小。据说，居住在中国的脱北者在朝鲜族的介绍下收看《现在去见你》的文化也在扩散。这算是“预习”在韩国的生活。实际上，脱北居民金贤正(音译)2014年通过该节目，时隔15年之后再次与弟弟重逢，度过了激动的瞬间。南MC说：“据说在极度小心身份暴露的脱北者们中间已经形成了介绍自己‘来自北韩’的文化。作为主持人感到很满足。” 被问到《现在去见你》独有的魅力时，南MC回答说：“突发状况”。拍摄前会寻找有关北韩的新闻，询问出演者们的日常琐事，但是录节目的时候会发现完全不知道的事情。据说，在以“花燕子”为主题的播出内容中，经常会出现“5年来一直都无法刷牙”“脱北后长了蛀牙”等竞争性地吐露各自经验的情况。南MC笑着说：“和像排球的发球、接发球、扣球一样配合默契的现有综艺节目不同，总是会有紧张感。” 对于出演节目的脱北者来说，南MC成为了“大哥”。听取在韩国生活时遇到的困难或做出不懂事的行动时，也会提出严厉的忠告。他在片场没能一一听到很多脱北者的故事，总是感到抱歉。在演播室或聚餐会上，听到他们的故事时，也经常流泪。他说：“如果听到拷问经验等不能放到节目中的故事，不能因为是综艺节目就这样一笑带过。” 对于今后《现在去见你》应该走的方向，大家也是很苦恼的。南MC说：“希望不受敏感北韩问题的影响，更加亲切地展示北韩百姓的生活。”李成奎导演也表示：“过去有很多讨论韩朝差距的主题，今后将致力于改善符合时代的朝鲜变化情况等认识。” 18日晚11点在《现在去见你》中将播放第400集特辑歌谣祭。在作曲家唐斯派克、Trot歌手薛贺尹、歌手徐莹殷等评委面前，脱北者们将展开结合过去和现在的歌曲演出。有传闻说，特别是当徐莹殷演唱脱北者们喜爱的歌曲《非独我一人》时，拍摄现场变成了一片泪海。

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