利物浦点球大战力克切尔西，夺欧洲超级杯冠军. August. 16, 2019 07:40. by 鄭允喆 trigger@donga.com. 15日，在土耳其伊斯坦布尔贝西克塔什公园球场举行了利物浦和切尔西(以上英格兰)的2019欧洲足球联盟(UEFA)超级杯决赛。 常规时间90分钟结束两队战成1比1平，加时赛上半场第5分钟，萨迪奥•马内的进球帮助利物浦2比1领先，似乎占据着有利地位。但利物浦的领先优势并没有持续多久。加时赛上半场第11分钟。突袭到门前的切尔西队的前锋塔米•亚伯拉罕被利物浦门将阿德里安绊倒，切尔西获得点球。若日尼奥成功罚进点球，使切尔西球迷欢呼雀跃，而因自己的失误让对方扳平比分的阿德里安则低下了头。 不过，阿德里安通过点球大战成为了“英雄”。加时赛结束双方战成2比2平，两队只能通过点球大战来决一胜负，在点球大战中，他用感觉挡住了切尔西第五名罚球队员亚伯拉罕的射门，帮助球队以5比4获胜。这是利物浦时隔14年之后再次赢得欧洲超级杯，这也是队史第4座超级杯奖杯，这场比赛在上赛季的UEFA冠军联赛冠军(利物浦)与UEFA欧罗巴联赛冠军(切尔西)之间展开。 在“地狱与天堂”之间徘徊的阿德里安并不是利物浦的主力门将。 上赛季之前，他一直在英超西汉姆联队效力，是利物浦在这场比赛9天前作为主力门将阿利松的替补引进的。由于阿利松因伤缺席比赛，阿德里安替补出场，成为点球大战获胜的功臣。赛后阿德里安说：“我似乎收到了加盟利物浦的欢迎礼物。能够为利物浦效力，我很幸福。”

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