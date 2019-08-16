受今年第10号台风“罗莎”的影响，担心东海岸会出现“水炸弹”. August. 16, 2019 07:40. by 史智媛记者 4g1@donga.com. 受今年第10号台风‘罗莎(英文名：KROSA)’的影响，到16日下午为止，东海岸一带会出现大量降雨，并刮起大风，担心会造成灾害。 15日据韩国气象厅介绍，当天下午3时，罗莎目前正途经日本九州、四国之间一路北上。位于大阪西部约290公里的海上。中心气压975hPa(百帕)，最大风速每秒27米(时速97公里)，强风半径340公里。属于中等强度的中级台风。罗莎预计将于16日凌晨抵达独岛东面约130公里的海上。郁陵岛和独岛处于台风的直接影响圈，江原道和庆尚等东海岸内陆地处间接影响圈。 台风的势力将比经过日本时稍弱一些，但仍会伴随暴雨和强风。到16日下午为止，预计在降水量方面，江原岭东和郁陵岛等地在50~150毫米。特别是江原岭东地区，由于受到强劲的东风猛吹带来的地形影响，降雨量最多可达200毫米以上。首尔、京畿、江原、岭西地区的预计降水量为20~60毫米；忠清、全罗、庆尚、内陆地区为5~40毫米。 东海岸和郁陵岛和独岛可能会刮最大瞬间风速在72公里以上的强风，但设施坠落等安全事故可能会发生，因此要特别留意。东海岸大部分地区下达了强风注意报。气象厅相关人士解释说：“通过日本后，由于地面摩擦，台风强度会逐渐减弱。预计17日上午将转为温带低气压。” 罗莎过后，酷暑将得到暂时缓解。据预报，16日全国白天最高气温为30∼34摄氏度(以下简称度)，17日为28∼34度。大邱、光州等部分地区的白天最高气温将上升到34度，其余大部分地区为30~33度。首尔16日白天最高气温为31度。受罗莎影响，全国大部分地区的高温特报已经解除。台风过后，预计暂时不会有热带夜。除济州岛以外，全国大部分地区的早晨最低气温预计在24度以下。

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