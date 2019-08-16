文在寅：“把韩国建设成为一个没有人能撼动的国家”. August. 16, 2019 07:39. by 文炳基记者、赵东柱记者 weappon@donga.com,djc@donga.com. 文在寅总统15日表示：“回想起那些面对任何危机都毅然应对的国民，决心把我们想打造的国家建设成为‘谁都不能撼动的国家’”，“面对日本的不正当出口限制，我们将毅然走负责任的经济强国之路。”文在寅没有提出反日，而是强调通过和平经济实现战胜日本，提出了在经济及安保方面都不会被外部势力所撼动的国家的新目标。 文在寅当天在忠清南道天安市独立纪念馆举行的光复节74周年庆祝词中表示：“希望日本在反省给邻国带来不幸的历史的同时，共同引领东亚的和平与繁荣。”文在寅表示：“首先成长的国家不能踢掉后面成长的国家的梯子”，“哪怕现在日本走上对话与合作的道路，我们也会欣然携手。”他在批评日本出口限制措施的同时，也强调日本一旦进行对话，韩国将积极寻求外交解决方案的意愿。 文在寅特别指出：“依靠我们自己的力量战胜分裂、走向和平与统一的道路，是通往负责任的经济强国的捷径”，“这是我们超越日本的道路，也是引领日本走向东亚合作秩序的道路。”他还表示：“我们将把我们所拥有的一切投入到和平经济中，为韩半岛敞开新的大门。”文在寅曾在总统就职仪式上表示“将建设一个从未经历过的国家”，这一次表明了将在剩余任期内为打造“无人能撼动的国家”而致力于和平经济的意志。 文在寅表示：“在2045年光复100周年之际，将为通过和平与统一成为一体的国家——‘One Korea（一个韩国）’打下坚实的基础”，“如果实现统一，将成为世界第六大经济体的国家，将开创国民收入突破7万至8万美元的时代。”他同时针对自由韩国党等保守在野党批评称：“有人说，朝鲜在发射导弹，有什么和平经济，我希望正视日本也在推进（同朝鲜）对话的现实”，“希望（这些人）不要沦为被理念所束缚的孤立者。” 但是有人指出，朝鲜国务委员会委员长金正恩宣布完成3种短程发射体套装等持续对韩挑衅，朝美无核化工作磋商还没有开始的情况下，文在寅总统提出以和平经济作为战胜日本的终极解决方案是过分乐观的主张。自由韩国党发言人全熙京（音译）表示：“文在寅政权执政以来，韩国正在成为‘谁都能撼动的国家’。靠（这种）回避真相的语言盛宴，是绝对无法打造‘谁都无法撼动的国家’的。”自由韩国党认为，文在寅总统回避了黄教安代表前一天通过对国民谈话提出的国政大转换要求，计划从24日开始进行国会会场外斗争。

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