新日本天皇表示“深刻反省”……安倍没有提及反省. August. 16, 2019 07:39. by 常驻东京记者 朴亨俊 lovesong@donga.com. 日本天皇德仁在5月登基后首次举行的终战（战败）纪念活动中，对过去表示“深刻反省”。但日本首相安倍晋三今年仍然没有提及对加害历史的反省和责任，并向合祀甲级战犯的靖国神社赠送了贡品。 日本政府15日在东京千代田区武道馆举行了全国战亡者追悼仪式，这是日本新“令和”时代开幕后迎来的第一个终战日。德仁天皇在首次参加追悼仪式的致辞中表示：“战后很长一段时间里，思考和平的岁月，回顾过去，与‘深刻反省’一道，希望不再重复战争的惨祸。”其父明仁太上皇在2015年作为发动战争的国家首次使用了“深刻反省”的表述，此后每年追悼仪式上都提到了这一表述。 安倍在当天的纪念辞中没有提及作为“加害者”对因日本帝国主义侵略战争遭受巨大痛苦的亚洲周边国家的责任。他说：“我国作为战后一贯重视和平的国家，走过了一条道路。”安倍当天向象征日本帝国主义侵略的场所靖国神社赠送了“玉串”（缠以白纸的杨桐树枝）。这是安倍晋三自2012年12月第二次执政后，连续7年进献贡品。

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