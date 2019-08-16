全球经济“R恐怖”加剧，纽约股市创今年以来最大跌幅. August. 16, 2019 07:39. by 朴湧 parky@donga.com. 由于欧洲和亚洲的增长引擎德国和中国的经济指标不振，世界经济的“衰退(Recession)恐怖”正在加剧。14日(当地时间)在美国，自2007年6月后时隔12年经济衰退(也称经济停滞)信号的短、长期利率出现逆转，纽约股市暴跌。亚洲主要国家股市15日也同时下跌。韩国股市当天因光复节而休市。 14日，纽约股市道琼斯工业平均指数下跌800.49点，跌幅3.05%，收于25479.42点。这是今年以来的最大跌幅，也是历史上规模第四大的跌幅。大型股为主的标准普尔(S&P)500指数下跌85.72点，跌幅2.93%，收于2840.60点；以技术股为主的纳斯达克指数下跌242.42点，跌幅3.02%，收于7773.94点。 据德国政府透露，欧洲最大经济大国德国第二季度(4月至6月)国内生产总值(GDP)比前一季度减少了0.1%。卷入与美国贸易战争的中国7月份的工业生产也只比去年同期增长了4.8%。这是自2002年以后17年来的最低水平。 受此影响，当天纽约债券市场10年期美国国债利率一度跌至1.623%，低于2年期国债利率(1.6344%)。通常情况下，债券期限越长，利率越高(债券价格下跌)。但是，如果对经济衰退的忧虑增加，因投资者偏爱安全资产带来的长期债券需求增加，导致长期债券利率下降(债券价格上涨)。瑞士投资银行瑞士信贷表示，自1978年以来，2年期和10年期债券的利率逆转共发生过5次。另外，平均22个月过后，无一例外地都出现了经济衰退。 因经济衰退导致的需求减少，油价也急剧下跌。当天，纽约商业交易所(NYMEX)9月份交货的西部得克萨斯产原油(WTI)每桶比前一天下跌3.3%(1.87美元)，收于55.23美元。

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