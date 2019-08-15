光复74周年，重启韩日关系以面向未来吧. August. 15, 2019 07:36. . 在韩日关系陷入1965年建交邦交以来最糟糕的低谷的情况下，迎来了光复74周年。去年10月大法院就强制征用劳工问题作出判决后，韩日关系不断恶化，随着上月初日本实施经济报复，韩日关系一蹶不振，难以转圜。把经济引入历史、外交议题的安倍晋三政权的出口限制规定打破了历经一再恶化和改善、好不容易维持合作的韩日关系的不成文规定。看不到明确的解决方法。 韩国的“光复节”在日本是“终战纪念日”。如此所示，两国走过的历史正好相反。光复74年后，战后一代人口占据了多数，但在两国关系中，历史是无法掩盖或抹去的核心变数。日本追求“从战后体制中摆脱出来”，在实际历史问题上既缺乏知识、也没有负债感的一代占据了大部分社会。同一时期，韩国尽管经历了分裂和同族相残的战争，实现了飞跃性的经济发展和民主化。但是，包括战后一代在内的多数也忘记了日本帝国主义强占时期，心中铭记的是不是本应覆盖的历史而是目前活生生的历史。 尽管如此，韩日两国是需要恢复好不容易形成的合作关系、一起走向未来的宿命邻居。最近，政界一些人士指出1965年韩日邦交正常化协定形成的体制存在根本局限性，主张废除该协定。但是韩国和日本在1965年体制下实现了双赢，实现了经济发展，因此应该同时看到其光芒和影子。 在过去的一个半月里，两国政治圈的矛盾正在加剧，但是民间却出现了强调冷静的现实之声。特别是12日，67名国内元老级知识分子发表特别声明，强调“回归1998年金大中与小渊惠三联合宣言的精神与解决方案”，这一声音值得倾听。当时日本首相小渊惠三表示“深刻反省和谢罪”，金大中总统则以“面向未来的关系”相回应。元老们还要求双方政府就韩日两国撤销经济报复、扩大对话、过去协定及约定等进行持续磋商。日本从上月下旬开始，和田春树等78名知识分子参加了"韩国是敌人吗"的签名运动，要求本国政府立即撤销出口限制。在日本，从上个月下旬起，和田春树等78名知识分子展开了题为“韩国是敌人吗？”的签名运动，要求本国政府立即撤销针对韩国的出口限制。 为了1965年体制的成熟升级，韩日两国都需要发挥集体智慧。无论是韩国还是日本，虽然政权的任期有限，但国家和国民却绵绵不绝。理解韩国、愿意合作的日本国民，就是韩国的外交资产。相反，如果国民之间发生厌韩、反日等情绪对立，虽然不能立即看到，却会成为侵蚀未来资产的毒素。在两国过去纠缠不清的争斗中，国际局势已经冰封到预告新冷战的程度。为了韩半岛和平进程和东北亚和平，韩日间的合作也迫在眉睫。今年是“三一”运动和临时政府成立100周年，明年将迎来光复75周年。韩日两国应立足于历史，寻找能够重启两国关系、使之能够开创新未来的转折点。

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