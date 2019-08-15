韩国政府确定派遣“姜邯赞”舰前往霍尔木兹海峡. August. 15, 2019 07:35. by 孫孝珠, 韓相準 hjson@donga.com,alwaysj@donga.com. 据悉，韩国政府就美国要求韩国向霍尔木兹海峡派兵一事，做出了巧妙利用青海部队的决定。但是，政府决定不追加扩大青海部队的兵力，并在派兵前向霍尔木兹海峡附近的中东国家进行事先解释。 执政圈高层相关人士14日表示：“决定以把正在亚丁湾地区活动的青海部队的行动范围扩大到霍尔木兹海峡的方式派兵”，“考虑到各种情况，正在就正式宣布时间进行协调。”据悉，国防部最近向青瓦台报告说：“除青海部队外，将不追加增派兵力或动员地面部队。”作为第30批青海部队，国防部13日派遣了将活动至明年2月的“姜邯赞”舰，做好了将作战地区扩大到霍尔木兹海峡的准备。“姜邯赞”舰曾于2012年成功执行营救及护送“杰米尼”号被绑架船员的任务。 据悉，韩国政府决定向霍尔木兹派兵，但决定不增派兵力或动员地面部队，是考虑到了与海峡周边国家的关系。位于霍尔木兹海峡附近的阿拉伯联合酋长国与韩国是“特别战略伙伴”。政府正与卡塔尔、科威特推进液化天然气船舶招标、建设智慧城市等经济合作。政府计划在正式宣布之前，先向这些国家派出代表团，向它们解释，“这是为保护行经霍尔木兹海峡的韩国船只的不可避免的决定”。 但据悉，政府尚未正式向美方告知这一计划。派兵可能是考虑到了韩日矛盾局面，以及今后即将进行的防卫费分担额协商中可以对美国起到杠杆作用。

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