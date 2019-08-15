特朗普：“推迟向中国商品加征关税，是因为圣诞节”. August. 15, 2019 07:35. by 朴湧, 李建赫 parky@donga.com,gun@donga.com. 美国总统特朗普13日说，“担心圣诞节购物季对美国消费者造成损害，因此推迟了对中国的关税，”后退了一步。特朗普1日表示，“从下个月1日起，将对3000亿美元中国产商品加征10%的关税”，但在12天之后，他改变了态度。 美国贸易代表部当天也在其主页上发表文章称：“对中国产智能手机、便携式笔记本电脑、玩具、视频游戏等加征10%关税的时间，将推迟到12月15日。”在美国贸易代表部宣布之前，中国商务部当天表示，刘鹤副总理与美国贸易代表罗伯特·莱特希泽和美国财政部长史蒂芬·姆努钦通了电话，并决定在今后两周内再次进行通话。 据《华尔街日报》估算，以2018年贸易额为准，当天推迟征收关税的中国进口商品规模约为1560亿美元。尤其是对中国生产的苹果Iphone机的追加关税也将有所推迟。但该报同时预计，工具、服装、部分鞋类等价值1070亿美元的商品将按原计划从下月1日起加征关税。 11月底感恩节长假的“黑色星期五”、12月底的圣诞节，是左右美国零售业景气的最大节点。对于计划明年11月再次竞选连任的特朗普政府来说，一定要挽救年末的比赛，这样才有利于再次当选。特别是上月中国上海两国高级别贸易谈判无果而终后，美国纽约股市的道琼斯工业平均指数下跌1000多点，给特朗普政府带来了压力。《华盛顿邮报》说：“总统最终承认关税可能对美国消费者造成损害。如果最近的关税征收费用全部转嫁给美国消费者，那么美国四口之家就要多付约350美元。”《华尔街日报》也表示：“美国进口商们向政府提出了不满，因为不得不把关税费用转嫁给消费者。” 受贸易谈判暖风影响，当天纽约股市道琼斯和纳斯达克指数分别上涨1.44%和1.95%。苹果股价也上涨了4.23%。14日，韩国股市KOSPI指数开盘后上涨1%以上，最终以1938.37收盘，比前一天上涨12.54点（0.65%）。KOSDAQ指数也在盘中恢复600点，显示出强势，以597.15点收盘，上涨1.08%。KOSPI大将股三星电子上涨1.63%，SK海力士上涨3.22%，以大型股为主表现出强势。在首尔外汇市场，随着对韩国等新兴国家经济不安的忧虑缓解，韩元兑美元的汇率也比前一天下降9.5韩元，以1美元兑1212.7韩元收盘，韩元价值有所上升。 但有人指出，很难预测此次关税延期会是美中贸易磋商的突破口。华尔街反而有评价认为，此举只暴露出美国弱点，给中国提供了力量。据悉，美国正在准备下个月在华盛顿与中国进行面对面的磋商。如果中国不同意美国要求的窃取知识产权、支付补贴等结构改革，谈判僵局将不会轻易解决。

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