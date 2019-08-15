21年的执着，X光设备在美日夹击中实现“技术独立”. August. 15, 2019 07:36. by 尹申英=东亚科学记者 ashilla@donga.com. 座右铭是“牛步千里(以牛的脚步走一千里的意思)”。 以没有成果为由，同事研究者们纷纷离去的“过时的”研究主题已经纠缠了他20多年。虽然连研究费都很难拿到，但他并没有放弃。经历了很多错误，经历了很多困难，但成果巨大。他终于成功开发出了可以从根本上动摇长达123年不变的X射线(也叫X光)技术的效率高、完成度高的新技术。 这是高丽大学电气电子工学系教授李哲镇(音译)的故事。李教授在历经21年间一门心思的研究之后，终于开发出了能代替广泛用于计算机断层摄影(CT)等医疗和保安、非破坏检查等的X射线设备的核心部件“X射线管”的新一代X射线管(冷阴极X射线管)。X光管是直接产生X光的关键部件，一个X光管的价格最高可达数千万韩元。使用该配件的核心装备的医疗器械中，每台价格超过数十亿韩元的也有。但是X光管领域被美国和日本的企业所掌握。 13日，在首尔城北区高丽大学安岩校区研究室，李教授首次公开了连试制品都做了的新X光管。他说：“从120多年前开始就开发现有X光管技术的美国、欧洲、日本企业和韩国企业有着明显的技术差距。如果不改变现有的模式，作为后起之秀的韩国是没有指望的。”他致力于研究利用韩国相对有技术能力的碳纳米管制造X光管。李教授从素材(材料)阶段开始直接开发碳纳米管，开发出了100倍高效率、可直接应用于现有医疗设备的X光管。目前，该技术已在国内外注册或申请了13项专利，正在与感兴趣的国内外企业洽谈技术转让事宜。 李教授1983年进入三星半导体通信公司(之后与三星电子合并)，在9年时间里参与了64K D-RAM到16M D-RAM的开发，是韩国半导体神话的元年成员之一。当时，他主导了连发达国家都没有尝试过的素材革新，为“半导体韩国”打下了基础。他还说：“最近与日本的‘素材战争’让我感触颇深。” “随着日本方面的半导体原材料、零部件出口限制成为现实，有很多人批评说‘韩国没有研究材料，能做什么’。但在国内也有以‘牛步千里’的姿态坚持不懈进行研究的研究者。希望我们的国民也抱有希望。”

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