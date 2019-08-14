日本的自相矛盾：自己是“出口管理”、韩国是“违反世贸规则”. August. 14, 2019 08:21. . 韩国政府对“战略物资进出口告示”进行修改，把日本排除在“白色清单”（出口程序简化国家）之外。一直以来，韩国政府把加入瓦森纳等四大国际出口控制体系的国家划分为“甲”类地区，其余的国家则为“乙”类地区。这一次把“甲”类地区分为“甲1”类地区和“甲2”类地区，并把日本归为“甲2”类地区。由此，从韩国出口到日本的战略物资将延长和增加审查期限和申请文件，变得更加复杂。韩国政府解释称，由于日本政府对战略物资的出口管制系统并不妥当，所以根据原则采取了除名的例行措施。 此次措施可以认为是近乎象征性的宣言。因为没有像日本一样指定特定产品实行出口限制的措施。业内人士新为，通过这项措施，日本企业的损失不会太大。这与日本对3种半导体材料进行出口管制，使韩国相关企业面临紧急状况形成了对照。 尽管如此，日本外务省副相佐藤正久声称：“如果这是针对日本出口管理措施的应对措施，就可以认为是违反了世界贸易组织的规定。”意思是，他们自己不是经济报复，是出于正当的出口管理而把韩国排除在“白色清单”之外，而韩国则是对日本的出口限制采取了对抗措施。日本政府宣布了特定的出口限制品种，并率先把韩国排除在“白色清单”之外，完全是自相矛盾，是国际版的“只许州官放火，不许百姓点灯”。 撇开韩国把日本排除在“白色清单”之外的实效性多寡，在国际关系中，针对对方的不正当的行为采取相应的措施，是不可避免的举动。不过要克制感情用事的政府的反应基调，不应出现动摇。文在寅总统也表示：“针对日本经济报复的应对不能在感情用事。”在现场担心马上将面临损失的企业家们，在欢迎要求沉着应对的总统发言的同时，但也对执政党方面涌现强硬发言的情况感到很混乱。中小企业中央会在问卷调查中，企业家的多数回答是希望外交解决和国际合作。两国都不要搞政治宣传，而应寻求符合自由贸易和国际分工方面基本精神的解决方案。

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