“柳贤振领衔的道奇队首发阵容的威力，在MLB历史上可以排在第10位”. August. 14, 2019 08:21. by 赵应亨记者 yesbro@donga.com. 有分析称，包括“韩国怪物”柳贤振(32岁)在内的本赛季洛杉矶道奇队的首发阵容在美国职业棒球大联盟历史上可以排在第10位。 13日，CBS体育公开了历届美国职棒大联盟首发阵容第1位到第10位的排名。包括首发投手的常规赛和季后赛成绩、获奖经历等进行了评定。考虑到投球相关规则的变化等，只把1920年以后的“LIVE-BAll时代”(提高官方用球反弹力，有利于击球手的时期)列入了评价对象。 截止到13日，在柳贤振取得12胜2负、平均责任失分(ERA)1.45等压倒性成绩的情况下，包括克莱顿•克萧(11胜2负、ERA2.77)和沃克•比勒(10胜2负、ERA3.08)、里奇•希尔(4胜1负、ERA2.55)、前田健太(8胜8负、ERA4.12)等选手组成的今年道奇队首发阵容排在MLB历史第10位。 CBS体育表示，“目前道奇队拥有当代最强的常规赛投手克肖和最佳的青年才俊比勒、以及本赛季国家联盟赛扬奖(Cy Young Award)热门候选柳贤振。如果再算上世界大赛冠军戒指的话，这个首发阵容将是‘历代级’的。” 今年在美国联盟西部赛前排名第一的休斯敦队的首发阵容名列第三。以美国联盟赛扬奖最大热门贾斯汀•伯兰德(15胜4负、ERA2.82)为首，盖瑞特•科尔(11胜5负、ERA2.87)、杰克•格林基(11胜4负、ERA3.08)韦德•马伊利(11胜4负、ERA2.99)、艾伦•桑切斯(5胜14负、ERA5.60)等人组成了首发阵容。CBS体育表示，“伯兰德和格林基是未来能够进入名人堂的球员。综合潜力和成果，这是毫无疑问的组合。” 历史上最强的首发阵容是1998年的亚特兰大队。当时亚特兰大队的五虎将格雷格•麦德斯、汤姆•格拉宾、丹尼•尼格尔、凯文•米尔伍德和约翰•斯莫尔茨共获得了88场胜利。

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