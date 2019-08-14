把枪口对准韩国的金正恩，宣布完成“3种新武器”. August. 14, 2019 08:21. by 黃仁贊, 孫孝珠 hic@donga.com,hjson@donga.com. 据《劳动新闻》报道，朝鲜国务委员会委员长金正恩13日宣布：“用胜利进展保障无敌军事力量的新武器系统，建立了连续开发完成的丰功伟绩。”他在激励导弹开发科学家的同时，直接宣布最近接连推出的“3种新型短程导弹”——即“朝鲜版伊斯坎德尔”（KN-23）弹道导弹、“新型大口径操纵多管火箭炮”、“朝鲜版ATACMS新型短程战术导弹”等——的开发，已经完成。 金正恩在当天下达“朝鲜劳动党中央军事委员会委员长命令第008号”，并表示：“（科学家们）研究开发新的武器体系，在加强自卫性国防力量上创造了具有划时代意义的转折点。”他还表示：“国防尖端科学的高难度技术问题得到解决，靠的是我们的力量和智慧、我们的技术依据。”他在高度评价朝鲜迅速开发新型导弹的同时，驳斥了背后有俄罗斯的技术援助的分析。 金正恩同时表示，“突出地实践了党的战略构想和意图”，对参与新型火箭开发的103名相关军事科学家破格晋升了一级。金正恩就武器开发成功亲自发布“特别命令”并对外公布，这在历史上尚属首次。2017年的洲际弹道导弹“火星-15”型的开发以后，也没有像这次一样的公开破格提拔。韩国政府消息灵通人士表示：“今年2月和4月已经实行晋升人事，此次人事调整是非常罕见的，”“宣布大规模晋升开发者的消息，最终是在对外传达针对韩国的打击手段的开发取得了成功。”在此次人事调整中，弹道导弹开发核心人物之一全一浩晋升为上将（韩国的中将）。 韩国军方正在密切注意，在20日韩美联合军演结束之前朝鲜再次发动挑衅的可能性。金正恩已经向美国总统特朗普透露了在韩美联合军演结束后再次进行对话的可能性，因此联合军演结束前有可能进一步发动挑衅。有分析认为，朝鲜在此之前先后七次挑衅，发射了短程发射体，这一次可能从潜艇中发射潜射弹道导弹。

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