美国：“享受政府补贴的人，获得永久居住权受限”. August. 14, 2019 08:21. by 朴湧 parky@donga.com. 一直在提高移民门槛的美国总统特朗普政府表示，从10月开始，低收入阶层的外国人停留资格或永久居住权及获得国籍将受到限制。 美国国土安全部12日（当地时间）宣布了用于审查移民的长达837页的“官方援助不允许入境”规定。根据这一措施，包括韩国人等合法移民在内，适用对象为382000名官方援助审查对象。美联社报道说，“每年平均有544000人申请永久居住权”，并作出了上述预测。 按照该规则，接受或有可能能享受美国社会福利等官方补贴的外国人的居留签证或永久居住权及市民权申请，有可能被拒绝。留学生或凭借就业签证滞留美国的合法移民者，如果接受过食品优惠券（食品券）、住房补贴、低收入阶层的医疗费用支援等公共援助项目等12个月以上，就有可能不能取得永久居住权或公民权。据路透社在报道中分析称，根据新规定，家属移民永久居住权申请者将有一半以上被拒绝。 这被认为是特朗普政府上台以来最果断的反移民政策。美国移民局代理局长肯•库其内利对记者说：“特朗普政府正在通过政府救济规则，加强对自足和个人责任的理念。”这条规则以在去年10月公布的草案为基础，在14日刊登在官报后，将于10月15日正式实施。因为这一规定不进行追溯适用，此前享受优惠的人不会受到损失。

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