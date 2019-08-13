通过法国军方文件首次确认日军在越南建立的“慰安所”. August. 13, 2019 07:48. by 趙鍾燁 jjj@donga.com. 法国军方官方资料首次证实，日军在20世纪40年代侵略越南，并经营了“慰安所”。 国史编纂委员会(委员长赵光)12日表示，在法国海外领土资料馆(ANOM)确认了展示日军在海防、北宁、河内等越南北部城市设置慰安所的事实的法军文件。越南地区的日军慰安所至今只通过口述等部分传开。 此次确认的法军1940年10月7日至10日的报告中有这样的内容，进驻越南北部港口城市海防的日本陆军和海军分别将慰安所(Maisons de Tol ́erance)设于“Vien湖畔”。报告书中具体指出，日军当时设立了军官、下士官、士兵等三种慰安所，而设立资金的筹措经由保罗•贝尔街的一家货币兑换所。另外，1941年2月记录有25名身份不明的女性抵达海防港的与日军有关的法军报告书也得到了确认。 当时越南是法国的殖民统治，第二次世界大战中纳粹占领下的法国维希政府制定的法属印度支那政府与德国的同盟国日本有着合作关系。日军1940年9月进驻北部越南，1941年还占领了南部越南。日军占领越南的路线从海防港延伸至北宁、河内。 标记慰安所的2幅地图也得到确认。其中的北宁省日军基地布局图显示，慰安所紧挨着日军基地警戒线，处于日军的控制和管理之下。河内市内的日军部署图也显示，慰安所与日军主要设施一起设置在市内。 此次确认的文件再次证明了设立慰安所的实际主体是日军。国史编纂委员会表示：“日军在偷袭珍珠港引发太平洋战争的1年零3个月前占领越南，并立即设立了慰安所。再次确认了日军在战争当时侵略的每个地方都设置并运营慰安所的事实。”赵光委员长说：“在日本逃避强制动员日本军慰安妇的责任及反省的现实情况下，这份资料显得更有价值。” 国史编纂委员会从2016年开始，搜集、编纂日军‘慰安妇’和战争罪行资料。巴黎第七大学教授玛丽•奥朗朱(音)和旅法史学家李章圭(音)参与了此次调查。

한국어