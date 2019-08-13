朝鲜越是挑衅越降低应对水位的青瓦台，安保指挥塔是否正常？. August. 13, 2019 07:48. . 文在寅总统昨天在青瓦台首席秘书和助理会议上就应对日本的经济报复表示：“应该保持长远的考虑，要有决心，并考虑根本性对策。”他没有提到朝鲜接连的导弹挑衅。青瓦台相关人士就朝鲜外务省局长谈话中粗鲁的粗话表示：“对每个单词、语感进行一一回应是否正确？”“最终，这表明了（韩美）联合军演一旦结束就会进行工作磋商的意志。” 文在寅总统自上月末以来，对朝鲜的5次挑衅没有发表任何言论。也没有主持国家安全保障会议全体会议。但是，国家安保室长郑义溶一直通过国家安全保障会议常任委员会或相关部门长官会议进行应对。但是，朝鲜越是挑衅，韩国政府的应对水平不仅没有提高，反而越来越低。 对于上个月25日朝鲜的挑衅，青瓦台在预定的例行国家安全保障会议常任委员会上表示了“强烈的担忧”。接着，31日又召开了紧急国家安全保障会议常任委员会，强调了‘彻底的应对态势“。但是朝鲜并没有停止挑衅。进入8月以来，青瓦台三次召开相关部门长官会议，而不是国家安全保障会议常任委员会。对于10日的挑衅，干脆用视频举行了会议。 就青瓦台而言，他们的判断可能是，如果对朝鲜的挑衅做出敏感反应，必然会引发更大的挑衅，形成应对和再应对的恶性循环。但是，越是这样克制应对，朝鲜越会气焰嚣张，坏习惯也会越恶劣。朝鲜前天对韩国大放厥词和嘲讽，也是这种软弱的应对招来的结果。尽管如此，青瓦台仍然认为，朝鲜表现出要参加对美磋商的意向，真是万幸。 2年前，朝鲜的核、导挑衅和美国的强硬应对相冲突，韩半岛陷入了战争之前的危机。但是，美国的坚决应对和加强制裁最终使朝鲜走上了谈判桌。更何况，现在的挑衅是针对韩国的短程威胁。但是连一句严厉的话都不能说，不但令国民的自尊心受到伤害，朝鲜的挑衅成了家常便饭，美国只拿出了账单。 不管是国防部还是外交部，外交安保部门只看青瓦台的眼色，而青瓦台国家安保室却只顾着安抚朝鲜。同时，对于真正需要调节刚柔相济的韩日矛盾，却引领了强硬一边倒的声音。现政府的外交安保指挥塔功能是否正常运转，真的令人怀疑。

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