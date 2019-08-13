库比莱的失败. August. 13, 2019 07:48. by 金圣京记者 tjdrud0306@donga.com. 直到帆船时代，登陆作战还是一种危险的冒险。这里说的，不是海军陆战队分乘2艘小艇向能看到椰树的海岸划桨的那种登陆作战，而是动员巨大兵力追求长期占领乃至完全征服的登陆作战。海浪吞没军队的可能性比在海边失败的可能性更大。很多人猜测地中海是内海，因而海面会平静一些，其实不然。在波斯入侵希腊时，克塞尔克塞斯在风浪中失去了比在萨拉米斯海战中失去的船只更多的船只。 即使平安登陆海边，军队也会从此被孤立。利用季节风的航海时代，哪怕只有时间稍过一会儿，后续部队和支援就来不了。从现在起，登陆部队必须在被孤立的土地上带着有限的物资进行战争。考虑到这些困难，13世纪末库比莱动员高丽军尝试的日本登陆作战是留存世界历史上的一次大胆的尝试。而且，蒙古军队在海战中是门外汉的种族。 1274年的入侵动员了丽元盟军2.3万人。在1281年的第二次进攻中，4万余丽元盟军拥有900艘舰船，10万中国军人再加3500艘舰船。此外，中国军队乘坐着紧急打造的糟糕舰船，从本土出发，经过东海，向九州进行了漫长的航行。 在这场战斗中，高丽军打得非常好。蒙古军队名不副实，打得一般，中国军队没有经历战事就落水而亡。讨厌日本的人们惋惜地说，如果不是台风，历史就会改变。但正如所有的失败一样，这次失败的原因，一半也是人灾。虽然存在决断力不足、态度消极、超出意料的日本强烈抵抗等多种错误，但是对日本的情报严重不足，是所有错误的起点。在战争中，不是热情、名分和欲望，而是冰冷的理性支配，才能取胜。但是我们把名分转换成理性，早已开始分帮结派了。我想建议大家再读一遍《孙子兵法》的第一章。

한국어