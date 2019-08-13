美国乔治华盛顿大学教授：“不对过去赎罪的日本，是威胁世界经济的因素”. August. 13, 2019 07:45. by 朴湧 parky@donga.com. 韩半岛专家、乔治华盛顿大学教授格雷格•布雷津斯基（历史学，照片）指出，不对过去的罪恶进行赎罪的日本是世界经济的威胁因素。 布热津斯基11日（当地时间）在《华盛顿邮报》发表题为《日本对过去罪恶的赎罪失败如何威胁世界经济》的文章，提出了上述批评。他指出：“三星智能手机和平板电脑的价格马上就会上涨”，“因为可以追溯到第二次世界大战中日本的残暴行为的纠纷，正在把韩国和日本推向经济战争的悬崖边。”接着，他还表示：“日本政府虽然提出对国家安保的担忧当作（对韩国）制裁的理由，但大部分专家认为，这是对最近（韩国）法院做出的判决，即日本企业应该向二战强制征用的韩国工人进行补偿，进行的报复。” 布热津斯基说，“日本社会未能承认本国军队在二战期间所作所为并作出反省”，批评了日本与德国不同的做法。接着，他还表示：“日本的年轻人从学校学到的，仅仅是日本在20世纪初单纯追求本国利益，因此几乎感觉不到对过去行为进行道歉的必要性”，“所有这些倾向都加强了国粹主义大众的记忆，加剧了贸易纷争。” 他还警告说：“即使（韩日贸易）争端得到解决，如果日本不为与邻国和解而做出更一贯、更广泛的努力，亚洲将时刻面临其他经济和军事危机。” 布热津斯基还提到了美国政府为切断共产主义而向韩日政府施压，要求尽快解决历史纷争的责任。他指出：“韩国领导人在人气下降时，都选择日本作为方便的攻击对象。日本政客则通过不诚实的忏悔努力继续煽动争论。”

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