打破1亿像素的壁垒…三星图像传感器“将超越索尼”. August. 13, 2019 07:46. by 柳根亨 noel@donga.com. 三星电子12日宣布，将打破“1亿像素”的壁垒，批量生产1.08亿像素的移动式图像传感器(Image Sensor)“ISOCELL Bright HMX”。自今年5月推出6400万像素产品后，短短3个月，再次将像素数增至1.6倍以上。 三星电子相关人士解释说：“随着图像传感器1亿像素时代的开启，可以拍摄到现有手机无法呈现的细微部分。” 图像传感器是将通过照相机镜头进入的光线转换成数字信号，用图像来显示的半导体。作为系统半导体领域的核心领域，如果无人驾驶汽车等物联网(IoT)时代正式开启，相关市场将会进一步扩大。 有评价称，三星电子开启了“1亿像素”时代，为追赶市场占有率第一的日本索尼奠定了基础。据全球市场调查机构IHS Markit透露，三星电子第一季度智能手机用图像传感器的市场占有率为17.8%，继索尼(51.5%)之后居第2位。三星电子系统LSI业务部传感器事业组组长朴勇仁(副社长)强调表示，“在2030年之前力争成为传感器全球第一。”。 三星电子在开发1.08亿像素图像传感器的初期阶段就与中国移动制造企业小米进行了合作。小米继7日决定将三星电子的6400万像素产品搭载在自家智能手机“红米”后，还将使用1亿像素产品。对此，日本媒体分析称“三星正在采取扩大向中国智能手机大企业供应，以打破索尼堡垒的战略”。 半导体业界相关人士表示：“图像传感器也是利用日本出口限制品种氟化氢等的半导体。在恶劣的条件下，三星电子仍进一步拉大了技术差距，从这一点来看，具有另一种意义。”

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