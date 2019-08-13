柳贤振取得赛季第12胜，职业生涯第150胜. August. 13, 2019 07:46. by 金培中 wanted@donga.com. 休息11天后再次回到投手踏板的“韩国怪物”柳贤振(洛杉矶道奇队)变得更加强大。 柳贤振12日在美国加利福尼亚州洛杉矶道奇体育场举行的与亚利桑那响尾蛇队的主场比赛中，投了7局取得5个被安打、4个脱三振、1个四坏球上垒，无失分。当天，道奇队的击球阵容在第1~3局中取得6分，最终以9比3获胜，柳贤振也取得了赛季第12胜，同时这也是他的职业生涯(韩美联盟)第150胜(韩国98胜、美国52胜)。 柳贤振的赛季平均责任失分降低到了1.45，将自己与美职棒大联赛(MLB)平均责任失分排名第二位的麦克•索罗卡(2.32•亚特兰大)之间的差距拉大到了0.87。在进行了赛季22场比赛的情况下，获得如此低的平均责任失分的选手是自2005年的罗泽•克莱门斯之后14年来的第一次。 1日在与科罗拉多队的比赛中，通过以滑行曲线球为主的投球击中对方击球手们要害的柳贤振，当天面对以左手投手的自己为对象派出的首发全员都是右撇子选手的亚利桑那响尾蛇队，以专利许可的变速球和卡特球为主让对方击球手无功而返。在第6局上半局在1人出局1、3垒有人的危机中，面对威尔默•弗洛雷斯击出双杀打的球也是变速球。柳贤振当天共投出的91个球中有27个变速球，此外他还利用了卡特球(22个)、二缝线快速球(19个)，四缝线快速球(10个)、钩球(13个)等“八色鸟”投球。如果算上虽然在数据上被归类为卡特球，但柳贤振自己称其为滑行曲线球的“缓慢的滑行曲线球”，站在击球手的立场上与柳贤振进行博弈是非常困难的。虽然三振只有4个，但是面对27名击球手，他投出了12个地滚球，压倒了击球手的气势。柳贤振在第4局下半局的攻击轮次，打出中坚手前面的安打，在击球阵容中也显示出了威力。 柳贤振自去年8月27日与圣地亚哥队的比赛之后，取得了主场11连胜，与道奇队的“传奇人物”奥雷尔•夏尔泽(1984~1985年)、“韩国特级”朴赞浩(1997~1998年)并列排在第二位。如果今后在主场没有战败，只要再取得一场胜利，就能追平2011~2012赛季由克莱顿•克肖创下的道奇队主场最多12连胜的记录。 柳贤振也消除了对因脖子中出现的痰液错过一次出场机会而可能产生的状态不佳的担忧。最近，国外媒体纷纷预测说，下赛季柳贤振的年龄将达到33岁，在自由签约选手(FA)市场上将受到低评价。有评价称，虽然柳贤振把失分降到最低，但是球威也将随着赛季的深入不断下降。但是柳贤振连1个长打(2垒打以上)都不允许，展现出了强大的实力。 当天，《洛杉矶时报》也极力称赞他表示：“柳贤振的平均责任失分比未来的棒球名人堂(Hall of Fame)成员克肖(2016年1.69)和已经进入名人堂的桑迪•库珀克斯(1975年)低。他的平均责任失分越低，就越让我们关注历史。”

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