竖立在首尔南山的日军慰安妇受害者纪念碑铜像. August. 13, 2019 07:46. by 金夏景记者 whatsup@donga.com. 美国侨民们制作的日本军慰安妇受害者追悼铜像将竖立在首尔南山。 首尔市12日表示，14日在中区会贤洞市教育厅教育研究情报院附近将举行慰安妇受害者纪念碑铜像揭幕仪式。8月14日是国家纪念日‘日本军慰安妇受害者纪念日’，届时将公布慰安妇受害者已故金学顺老奶奶1991年8月14日首次公开的受害事实。 铜像由金学顺老人在旁边看着意味着韩国、中国、菲律宾失败者的3名少女堂堂正正地正面凝视并握手的场面组成。只是少女像旁边的一个位置空着。首尔市相关人士表示：“为了按照眼睛的高度更近距离地感受慰安妇问题，没有制作铜像的基台。” 教育研究情报院一带在朝鲜时代有国师堂，但在日本帝国主义强占时期被强行拆除，建立了日帝的国家宗教设施“神宫”。首尔市解释说，为了能让市民们更近距离地接触和了解慰安妇受害问题，将历史场所同时也是日常生活空间的旧朝鲜神宫地基一带选定为铜像设立场所。 铜像由美国雕塑家史蒂芬•怀特制作，非营利组织“金振德•郑京植财团”参与其中，募集旧金山侨民的捐款。史蒂芬-怀特是制作2017年在美国大城市中在旧金山首次设立的慰安妇纪念碑的作家。铜像从去年夏天到今年6月制作了1年以上，上月中旬经釜山港进入首尔。 该铜像的正式名称将于本月16日至11月30日期间通过市民公开征集选定。从市民团体“正义记忆连带”网站下载申请书后，用电子邮件提交就可以应征。铜像揭牌仪式将于12月举行。

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