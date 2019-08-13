韩国政府把日本排除在“白色清单”之外. August. 13, 2019 07:46. by 世宗=崔慧玲记者、常驻东京记者 朴亨俊 herstory@donga.com,. 韩国政府决定，最早从9月初开始，把日本排除在出口战略物资时简化许可的“白色清单”之外。分析认为，这是对日本将韩国排除在本国“白色清单”之外而采取的相应措施。但是，像日本指定的半导体3大素材一样针对日本的强力措施只保留了可能性，这次没有包括在内。 产业通商资源部长官成允模12日在政府世宗大厦表示，将变更现行战略物资进出口告示，将“白色清单”甲类地区分为两组。现有的29个“白色清单”国家中，除日本之外的28个国家被划为“甲1”类地区。日本则被安排在新设立的“甲2”类地区。属于“甲2”类地区的国家只有日本。成允模解释说：“在四大国际出口管制体制的成员国中，很难与违反国际出口管制基本原则运营制度或发生不当运营事例的国家进行紧密的国际合作。” 日本所属的“甲2”类地区，原则上将与没有加入瓦森纳体制等4大出口管制体制的“乙”类地区国家一样。综合许可有效期将缩短为两年，比“甲”类地区国家（3年）短一年。申请文件也从1个增加到3个。原本可以实行包括性许可的1138个非敏感品种战略物资将全部转换为个别许可。在1735种战略物资中，有597种产品现在针对“白色清单”国家也实行个别许可制。 除非有特殊情况，例如签订两年以上的长期出口合同，否则不允许实施一揽子许可证。另外，被韩国政府指定为自由贸易准交易者（CP）的韩国出口企业中，只有得到最高等级AAA的企业才能得到包括性许可。 个别许可则变得更为严格。申请文件将从原来的3种增加到5种，审查时间将从现在的5天增加到15天。不过，这仍然短于日本的个别许可处理时间（90天）。 此次修订案将根据通常的告示修改程序，进行20天的行政预告，并在此期间收集意见。之后经过法制处的审查，预计9月中旬正式实施。 此次措施中不包括类似日本将半导体三大原材料单独指定为许可品种的品种指定措施。政府表示：“此次告示的修订只是制度上的改善，个别品种的指定与此无关，所以没有涉及。”但是，指定商品时，只要变更进出口告示就可以，因此还没有使用决定性的筹码。 日本媒体12日以快讯形式报道了韩国政府将日本排除在“白色清单”之外的消息。日本广播协会（NHK）电视台报道说：“韩国产业通商资源部宣布，把日本排除在29个国家——韩国出口管理优待对象国之外，并把日本分类为新设立的集团。”

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