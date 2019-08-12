装模作样的加强安全引发的洪川幼儿园校车事故. August. 12, 2019 07:32. . 9日上午，在江原道洪川的一家幼儿园停车场，发生了一名上学的5岁女孩被一辆倒车的幼儿园面包车撞死的事故。校车司机载着参加体验学习的8名学生和2名带队教师正在倒车，但没发现从父母车上下来进入幼儿园的受害儿童，发生了事故。以忠北清州2013年3月金世琳（音译，事故当时3岁）被校车撞死为契机，制定了旨在大幅强化幼儿园校车安全义务的“世琳法”，但年幼的生命再次牺牲。 此次发生事故的校车只装有后方感应传感器，而没有安装驾驶员可以亲眼确认车辆后面情况的后方摄像机。根据2014年修订的法律，幼儿园校车必须义务安装后方摄像机。但是事故车辆以在法律改变之前的2011年登记为幼儿园车辆为由，没有安装后方摄像机。 考虑到修订法律的宗旨是谋求通勤安全，本应该对已经登记的车辆安装后方摄像机。这说明，无论怎样强化安全对策，如果不在实行过程中放弃安逸、僵硬的姿态，就会出现很多漏洞。只有交通部门和教育机构的工作人员都以父母的心情来操心儿童的安全，才能结束这种无可奈何地失去幼小生命的悲剧恶性循环。

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