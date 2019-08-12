如果想发展原材料和零部件，还要修改继承税. August. 12, 2019 07:32. by 河任淑记者 artemes@donga.com. 最近，关于发展壮大原材料、零部件企业的讨论正在如火如荼地进行，记者见到企业主们时，他们说，“现在的讨论只有一半”。讨论如何发展壮大脆弱产业确实有意义，但就算是那样培养出了，过了这一代，公司就会萎缩，或进入并购市场，稍有不慎，很容易落入外国企业手中。据说这是因为继承税法负担比世界上任何国家都重。 某国际水准的电子原材料、零部件企业的老板表示，为了减轻子女继承股份的负担，“到时候会把股份变成零”。因为想把股份继承下去，就要用税金缴纳不多的现金或房地产，还要出售股份，成为被其他股东骂的“不负责任的经营者”，所以才有了这样的想法。他解释说，如果将本人的股份减持为零，其他股东的股份就会上升，就可以少挨骂，获得现金资产。“因为继承税太高了，虽然现在孩子还小，也要提前想好这种变通的方法。” 实际上，韩国的继承税税率在世界上也算非常严酷。首先，继承税率为50%，再加上作为最大股东的附加税，还要缴纳股份的30%（等到税法修订案通过，从明年起，最大附加税率将降至20%，但负担依然沉重）。再加上农渔村税，为了继承价值1亿韩元的股份需要缴纳的税金超过7000万韩元。 目前中小企业不仅免征附加税，还扣除一定金额，但标准也太低。如果要免除附加费，资产总额要低于5000亿韩元，以金属及电器制造业为例销售额要低于1500亿韩元。最近，一般性的中小企业的销售额很多情况下都要超过1500亿韩元。想要成为减免对象，销售额必须低于3000亿韩元。另外，继承家业以后的10年间（税法修订案通过后，这一期限是7年），如果更换行业或减少雇用人员或降低资产额，就要吐出优惠。 我们要培养的原材料、零部件产业因为是高附加值产业，销售额超过1万亿韩元的情况也很多。因此，在中小企业社长们看来，这就是在要求不能对行业、人员、资产动手，因此，不要根据第四次产业革命进行新事业构想，也不要根据业况对人员及设施进行结构调整。 如此一来，很多六七十岁的中小企业老板就会思考和分享如何“毁掉”自己一生精心培育的公司，资助子女创办的新公司。某证券业界的私人银行家表示：“即使想纳税交给下一代，也太过分了，所以不敢想。怎么能光是骂他们呢？” 对于家业继承税，应该超越“对不劳而获征税”的观点。美国、英国、德国等国家在继承家业时的基本继承税比我国低，而且在销售额、员工人数、企业维持条件等方面适用灵活的标准，这是有理由的。有些国家在维持家业的情况下，推迟执行继承税。他们认为，如果诞生一家健康企业，为国家增加附加价值，创造工作岗位，那么让企业继续经营下去，比用惩罚性税金让企业老板罢手更好。 在经济不景气的情况下，为继承苦恼而出手公司的中小企业主本来正在增加。与他们交易较多的某金融公司甚至与并购中介公司签订了合约。谁又能保证，这家中介公司一定会把韩国企业作为买方带来？ “这是为了培养具有世界水平的原材料、零部件企业，这样的企业怎么会在20年至30年内成出现呢? 要想像德国那样出现有100年至200年历史的企业，必须创造条件。”这是一个中小企业社长的呼吁。

한국어