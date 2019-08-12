28岁的特劳特，即使现在马上退役也足以加入“名人堂”. August. 12, 2019 07:31. by 赵应亨记者 yesbro@donga.com. 迈克•特劳特(28岁•洛杉矶天使队)似乎一辈子都会记得自己在美国职业棒球大联盟上轰出的第279记本垒打。 11日，在美国波士顿芬威公园球场举行的与波士顿红袜队的客场比赛中，特劳特作为2号击球手兼中坚手首发出场，并在第三个击球位击出了越过左侧围墙的本垒打。在第6局无人出局1垒有人的情况下，特劳特攻取红袜队首发投手里克•波塞罗投出的第一球，以飞行距离130米、时速170公里的击球，越过了象征该球场的高度11.3米的“绿色怪物”。 这是特劳特在芬威公园球场首次击出本垒打。至此，特劳特在本赛季美国联盟的15个球场上都打出了本垒打。虽然他自2011年进入顶级联赛以来，曾获得过2次新人奖、2次最有价值球员、6次银棒奖、连续8年参加全明星比赛等各种记录，但没能创下“芬威球场本垒打”的纪录。特劳特说，“以前，我曾经几次认为能越过围墙的击球都被‘绿色怪物’挡了下来，这次终于成功越过了。对方首发球员波塞洛在前两次击球位上都以正面决胜负。我一直在等着飞向中间的球的到来。” 击出赛季第39记本垒打的特劳特如果在本赛季剩余的比赛中再击出3个本垒打，将超越2015赛季的41记本垒打。在本赛季开始之前，特劳特与天使队签订了美国4大体育史上最高金额的12年总价4.265亿美元(约5169亿韩元)超级大合同，连日来他证明了自己的价值。截至11日的现在，他交出了击球率0.299(第22位)、39记本垒打(并列第1位)、92打点(第3位)、OPS(出垒率+长打率)1.112(第2位)的数据，除了击球率之外，在其他指标方面都处于领先圈。 7日(当地时间)迎来生日，年满28岁的特劳特的WAR(替补选手对比胜利贡献度)为71.7，如果只算27岁之前的成绩的话，他压倒同年龄时的传奇明星塔伊•科布、米基•曼特尔等，占据历史第一位。从整个美国职业棒球大联盟来看，在历届击球手中，他可以排在第60位，包括投手在内，能排在第90位。仅看现在的WAR，他就已超过加入棒球名人堂的托尼•格温、伊万•罗德里格斯、巴里•拉金等选手的记录，因此，即使现在马上退役，也足以加入名人堂。

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