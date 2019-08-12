平昌大关岭音乐节闭幕演奏会... 无愧为全明星水准. August. 12, 2019 07:32. by 平昌=柳润钟 文化专门记者 gustav@donga.com. 全明星不愧为全明星(名副其实)。年轻人也确实让人感到了年轻的活力。庆典很热闹。 10日在江原平昌阿尔卑斯音乐帐篷举行的今年平昌大关岭音乐节闭幕演奏会《幸福地活着》是一场精密且充满活力的乐团和令人满意地发挥他们精湛技艺的指挥家、有技巧的选曲、度假地的休闲的气氛融为一体的名演奏。 去年首次亮相的平昌庆典管弦乐团以在欧洲管弦乐团活动的韩国团员为中心组成。这似乎是着眼于聚集“世界管弦乐队的全明星”的卢塞恩音乐节管弦乐队的概念。这种非常设乐团在特定的季节进行短期练习，不利于稳定组合的形成。但是10日的演出打破了这种成见。第一首曲子门德尔松《Fingal’s Cave》展开部开始部分弦的透明回响创造了久久不能忘怀的瞬间。乐团团长李智慧自始至终以大动作的运弓，主动主导了弦乐部分。 第一首曲子《Fingal’s Cave》和第二首弗拉迪格罗夫《第一号小提琴协奏曲》、最后一首曲子贝廖兹的《梦幻交响曲》，这三首曲子除了分别是作曲家们诞生210周年、诞生120周年、逝世150周年之外，有很多的共同之处。 它们都是极具绘画感的作品。每时每刻都会有新的画册展开。这与今年该音乐节的主题“另类故事”相吻合。管弦乐团以缜密的合奏和完美反应指挥者要求的有机色彩，突出了节目的绘画性。 保加利亚音乐教父弗拉迪格罗夫的《第一号小提琴协奏曲》，对于担任独唱的斯韦特林•卢塞夫来说，犹如一首“简版曲”。卢塞夫出生于保加利亚，曾任首尔市立交响乐团团长，是一位韩国观众熟悉的面孔，他以民俗节奏为基础，将这首曲子坚韧而富有弹性的节奏、其肉食性发挥得淋漓尽致。管弦乐在其背景上绣出了华丽的花萼。 西班牙广播交响乐团首席指挥巴勃罗•冈萨雷斯和前面几首曲子一样，在贝廖兹的《梦幻交响曲》中也没有做任何新奇的事情。与乐团的新鲜和精密一起陶醉。phrase(分节)没有退缩，而是简明扼要。阿尔卑斯音乐帐篷以中音域为主，反响稍大，很符合这种空间的特点。在描绘《魔女们的盛宴》的最后5个乐章中，指挥家们很容易陷入瞬间变换节奏或夸大强弱对比的诱惑。 但当天的演奏并非如此。反而刻画出了更清晰、更有说服力的声音。 演奏结束后，团员们没有退场，而是相互拥抱，在舞台上相互合影、欢呼。部分观众也与他们相映成趣。虽然在“俗世”中热带夜肆虐，但庆典落下帷幕的这个地方却很容易让人联想起9月清凉的夜晚。

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