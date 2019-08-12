特朗普：“韩美军演荒唐可笑，耗资巨大”. August. 12, 2019 07:32. by 朴湧 parky@donga.com. 美国总统特朗普10日（当地时间）就韩美联合军事演习表示，“荒唐可笑，耗资巨大（ridiculous and expensive）”。这是在朝鲜发射两枚被推测为短程弹道导弹的发射体后15个小时作出的表态，分析认为，他是从费用角度考虑与安保直接相关的同盟问题。 特朗普总统前一天在新泽西州贝德敏斯特的“特朗普国家高尔夫俱乐部”开始为期10天的休假，他在这一推特上也再次提到了朝鲜国务委员会委员长金正恩前一天寄来的3页亲笔信。特朗普强调：“（金正恩亲笔信的）相当一部分是对荒唐的、耗资巨大的（韩美军事）演习的不满。这是对短程导弹试验的小歉意，试射会持续到（联合军事）演习结束的时候。” 特朗普还说：“我期待着在不太远的未来会见金正恩委员长。没有核武器的朝鲜将成为世界上最成功的国家之一。”有分析认为，随着特朗普总统连续两天提到金正恩的亲笔信，陷入胶着状态的朝鲜无核化工作磋商将在11日至20日举行的韩美联合指挥所演习结束的本月下旬重启。 特朗普谈到韩美军事演习的费用问题后，美国主要媒体纷纷批评和忧虑，称其“只偏袒朝鲜”。《华盛顿邮报》10日指出：“总统似乎再次背着自己的军队和同盟国，站在了朝鲜一边”，“他本人虽然表示美国军队和韩美军事演习是维持战斗态势的必要条件，但对认为演习没有价值的（朝鲜）主张，没有进行反驳。”

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