夏天就开始报名的“冬季学校”寄宿入学补习学校. August. 12, 2019 07:32. by 崔예나 yena@donga.com. 家长A某的儿子现在是高中1年级，最近他正忙着打听主要寄宿补习学校的“冬季学校(winter school)”信息。冬季学校是指高考补习学校利用寒假时间对预备高一至高三学生开展的专题讲座。特别是寄宿补习学校冬季学校的人气很高，从现在开始尽快报名才能上。A某在听到周围人说的“在过于封闭的氛围下学习的话，孩子会受到压力”时，起初犹豫了一会儿。但是，与每天叫醒睡着的孩子往返于江南的学院相比，A某认为在寄宿学院吃住学习更有效，因此，最终他还是决定申请冬季学校。 高二开学在即，各主要寄宿补习学院都在进行冬季学校的招生工作。 一般12月最后一个周六开课，8月中旬开始接受报名，9月中旬结束。不过，据学校工作人员介绍，今年咨询及报名的家长比去年多，估计9月上旬报名工作就能结束。 今年冬季学校的申请之所以集中，是因为扩招等大大小小的考试制度变化。预备高二升入大学的2022学年度入学考试时，定时比率将扩大到30%以上，这将增加大学入学考试(高考)负担。另外，语文和数学将分为必修科目和选修科目。在数学和社会探索、科学探索方面，文理分科将消失。在预备高三参加的明年高考中，定期选拔人员也将比现在增加。人文学科的数学领域比现在更复杂。预备高中1年级的情况是，由于自律型私立高中的大量取消，分配到普通高中的可能性变大，因此想提前营造学习氛围的家长们也选择了冬季学校。 一般来说，进入寄宿补习学校冬季学校后，早上6点起床到晚上11点就寝前，都要完成紧张的学习日程表。所以，这些培训班都宣传“为高考塑造头脑和身体”。课程从上午8点前后开始，一直持续到下午6点。之后是自主学习。周末听讲座或准备高考随时招生用的自我介绍书或论述、面试等。B补习学校的情况是，通过每日测试和每周测试，在退所前进行模拟考试形式的综合测试。特别是，为了提高学生的学习积极性，将在公告栏上公布所有学生的成绩。 严格的生活管理也是必不可少的。大部分寄宿补习学校都位于京畿地区。特别是京畿道龙仁市很多，学院界称其为“龙仁带”。学生们穿着运动服等集体服装生活，只能携带手机和基础化妆品。 B补习学校不允许异性交往，也不允许男女同席或对话。吸烟也是不被允许的。如果被发现，将立即提交惩戒委员会。如果吵得沸沸扬扬，被罚1、2分，累计到5分就要写检讨。另外，为了让其他学生也能容易认出，会让犯错学生穿印有“惩戒”字样的背心，严重的话甚至会采取“劝退”措施。C学院的情况是，如果有3名以上的学生聚集在走廊，也是会被扣分的。 寄宿补习学校冬季学校大部分会报名资格通过模拟考试成绩和内审成绩加以限制。入补习学校时，根据班级编排考试分为“首尔大学班-牙医大学班”“延高大学班”等。费用包括学费、住宿、伙食费等约为300万韩元。学生家长D某说：“每个科目都上补习班，给学生提供餐费和零花钱，整个假期都在吵着叫孩子不要玩游戏，压力也很大，在考虑这些因素之后其实价格算是比较低廉的。”由于住宿问题得到解决，地方学生较多也是一大特点。Mega学习教育相关人士表示：“首尔、京畿、仁川等首都圈的学生占40%，其他地区的学生占60%左右。”

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