想去足球场看守门员对决. August. 10, 2019 07:01. by 李沅柱 takeoff@donga.com. 本赛季职业足球K1联赛守门员的存在感比以往任何时候都要突出。也有很多守门员的人气不亚于前锋。“守门员选手全盛时代”的先锋是蔚山金承奎(29岁)和大邱赵贤祐(28岁)。2008年在蔚山出道，效力了8个赛季，2016年转会到日本J联赛神户胜利船队的金承奎本赛季重新回归娘家球队，就立马展现出了引人注目的面貌。虽然在去年的俄罗斯世界杯上输给了赵贤祐，但在国家队主教练保罗•本托的体制下，他重新担任主力，在国家队的地位也恢复了。在本托教练手下，金承奎参加了11场比赛，赵显佑参加了4场比赛。 本托教练高度评价了金承奎的后场组织能力。有评价认为，他在最后面协调球队的防守，同时用准确的长传来动摇对方的防守，以犀利的进攻串联前后的能力在国内守门员中是最高的。蔚山队在金承奎缺席时平均每场比赛仅攻入1.7球，但在金承奎复出后的两场比赛中，球队共攻入8球。在24轮与济州的客场比赛中，更是追平了本赛季的单场最多进球记录，以5比0大胜对手。 在俄罗斯世界杯上成为明星的赵贤祐也保持着K联赛的“国家队守门员”的地位。 在上月26日与尤文图斯的友谊赛中，他阻挡了马里奥•曼朱基奇和冈萨洛•伊瓜因等世界级选手的突然射门，从而赢得了名声。赵贤祐是目前K1联赛最佳守门员。今年他出战了24场比赛，只丢了22个球。场均失球数不到一个。零封对手场次共10场，居该领域单独第一。 金承奎和赵贤祐将于11日在蔚山举行的第25轮联赛比赛中相遇。这是两位选手的首次对决。卡塔尔2022年世界杯亚洲区第二轮预选赛即将开赛，本托主教练将前往现场观战，两位王牌门将的对决或将更为精彩。 虽然还没有入选过成人国家队队，但“永远的冠军候选”全北队的宋范根(22岁)也进入了人气守门员的行列。出道赛季的去年就担任主力，在19场比赛中保持不失球(第1位)的他，今年也以毫无起伏的状态守住了全北队的球门，被选为有力的“年轻选手奖”候选人。截至9日的现在，金承奎、赵贤祐、宋范根镇守球门的3支球队分别排在了本赛季球队失球最少的第1位(蔚山•19个失球)和并列第2位(24个失球)。 虽然K1联赛出场数只有2次，但也有很受球迷喜爱的守门员。他就是国际足联(FIFA)20岁以下波兰世界杯亚军韩国队的主力门将李光渊(20岁•江原)。江原相关人士表示：“20岁以下世界杯之后，李光渊的球衣总是卖光。如果在网站上上传李光渊相关的内容，反响非常热烈。”

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