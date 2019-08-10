当“独狼”遇到“有用的傻瓜”时. August. 10, 2019 07:02. by 朴湧 parky@donga.com. 6日晚（当地时间），美国纽约时代广场上的游客和市民将赛车摩托车发动机的声音误认为是枪声后，尖叫着逃跑。胆战心惊的人们挤进服装店或正在上演话剧的剧场躲藏起来。据《纽约时报》报道，受此影响，从12岁少女到79岁老奶奶，至少有12人膝盖破裂、手腕骨折。由于3日在得克萨斯州的埃尔帕索、4日在俄亥俄州代顿接连发生枪击事件，导致31人死亡，纽约人的不安感也达到了极点。《纽约时报》报道说：“两起枪击事件后，整个国家陷入了不安之中。” 在美国，每年因枪击事件死亡4万人。也有人认为，如果出现心理问题等异常情况，应该从联邦层面引入防止使用枪支的“（示警）红旗（red flag）”管制。但枪支只是工具。如果不能根除把人与人的关系看作剥夺与被剥夺的“零和关系”、把枪口对准不是自己一方的外人的憎恶主义，那么悲剧只会反复上演。 3日，一名21岁白人青年闯入埃尔帕索沃尔玛，无情地持枪乱射。而在事发前，他在极右网络论坛上发表了声称“西班牙裔入侵得克萨斯”的反移民、种族主义宣言。他还提到了3月新西兰克赖斯特彻奇清真寺的恐怖袭击事件。哈佛大学肯尼迪学院教授朱丽叶·凯姆在《华盛顿邮报》发表题为《没有独狼》的文章指出：“白人优越主义的憎恶是集体现象。”文章认为，通过数字平台、有着相似想法的个人形成了“同流意识”和“使命感”，进入了集体化、全球化的阶段。文章说：“没有人会把参加森林部落会议的部落成员称为孤狼。” 信奉白人沦落为少数人种的“大替换（great replacement）”的阴谋论和声称必须迅速解散并重新构建社会秩序的“加速化（acceleration）”原理的白人优越主义，并非新生现象。但是最近的年轻人为什么会陷入这样的阴谋论呢？美国大学教授辛西娅·米勒德里斯在《波士顿环球报》发表文章指出：“与过去不同之处在于，支撑大替换和屠杀白人阴谋论的人口学变化越来越近。”最近在美国出生的新生儿中，西班牙裔比白人多。这就是在白人出生者占多数的时候出生的最后一代，即现在的年轻人更容易陷入“大替换阴谋论”的原因。以这种人口学变化为根据，煽动白人优越主义恐惧感和紧迫感的极右倾向政治家们，将年轻人的暴力正当化。 憎恶主义阴谋论钻了这个空子。《纽约时报》指出，假新闻就像包装精美的“剧本”一样，有着共同的模式。他们找出健康、性别认同、人种等敏感题材，制造轰动世界的“大胆谎言”，将谎言包装成真实的碎片，使谎言变得像模像样。他们找出能够广泛传播这些信息的“有用的傻瓜（useful idiot）”，将阴谋论传播到各个角落。美国社会正在向我们展示，独狼遇到有用的傻瓜时会发生什么事情。 过去，阴谋论在全世界蔓延花费了很长时间。但在数码时代，瞬间它就会扩散到全世界。考虑到数字空间没有国界，这个问题已经超越美国社会，成为全世界面临的难题。如果没有辨别憎恶主义假新闻剧本的能力，谁都会被收买为“有用的傻瓜”，沦为恐怖共犯。

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