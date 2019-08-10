BTS单曲专辑在日本发行一个月后销量突破百万张. August. 10, 2019 07:02. by 东京=金范锡 常驻记者 . 虽然韩日关系恶化，但韩国流行音乐在日本的人气依然很高。9日，据日本权威音乐排行榜统计机构“Oricon”透露，从日本唱片协会那里得到确认，韩国7人偶像组合防弹少年团(BTS)上月3日发行的日语CD单曲《Lights/Boy With Luv》时隔一个月销量突破百万张。 海外男歌手(包括组合)发行的单曲唱片销量突破100万张是自Oricon排行榜正式开始统计的1968年以后51年来的第一次。日本男歌手最后一次达成该成就的是2007年声乐家秋川雅史演唱的《化作千缕风》。防弹少年团的这首单曲在发行第一周后就卖出了62万张。因此，防弹少年团也成为Oricon排行榜上首周单曲销量最高的海外歌手。甚至出现了参照防弹少年团的名字、舞蹈、时尚等组建的名为“弹道少年团”的模仿组合。 9人女子组合“TWICE”也于上月17日和24日连续发行了两张单曲《Happy Happy》和《Breakthrough》。两首单曲在首周分别售出24万张和22万张，证明了其人气。 对韩国文化整体的关心也很热烈。9日，日本主流报纸《每日新闻》刊登了题为《日本国内掀起的韩国文化热潮》的特别报道。时装、饮食等源自韩国的最新潮流时尚正在向日本1020一代扩散，记者日下部元美亲自前往东京韩人城“新大久保”进行了采访。她说：“平时下午也有20多岁的日本年轻人挤满了新大久保街，感觉就像是著名旅游胜地一样。” 据《每日新闻》报道，流行趋势调查机构TT Soken对以东京为中心的关东地区的125名15~18岁女高中生进行了有关自己喜欢的日本场所的舆论调查。结果显示，“新大久保”在女高中生们最喜欢去的地方中排名第二。这一排名高于东京著名主题公园迪斯尼乐园(第3位)和东京著名时装街原宿(第5位)。韩流专家、日立大学教授权勇锡(音)表示：“最近，说韩语、介绍韩国文化的日本YouTuber也在增加。”

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