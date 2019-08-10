不断确认“邮件来了吗”的你，中毒了！. August. 10, 2019 07:02. by 金起允记者 pep@donga.com. 你在职场中打开新的电子邮件平均需要花多长时间？1分钟还是5分钟？如果考虑是慢性子的人的话10分钟？ 答案是6秒。在公司收到的电子邮件中，70%的邮件在到达你的邮箱后平均6秒钟就被打开了。作者对不断确认什么，在收件箱中必须出现“没有未读邮件”的语句的现代人作出了“目标中毒”的诊断。 在美国纽约大学教心理学、市场营销的作者是研究现代人经历的各种中毒问题的学者。特别是他长期研究因科技而新出现的在线、手机、行为成瘾等问题。他把一本书命名为《科技时代的新灾难》，警告“我们都是瘾君子”。 他为了揭露人类的中毒现象，生动介绍了从史前时代开始人类就“患”的中毒。热带水果、香烟、毒品、可口可乐等作为事例登场。有趣的是，这是因为人类内在的名为“DRD4-7R”的基因。这个不顾危险，追求感官刺激的基因，在今天已变成一种名为“DRD4-4R”的基因。据说，拥有该基因的10%的人比别人更容易中毒。 当然，中毒不一定就是有无基因的问题。事实上，每个人都会受到各种中毒的困扰。作者主要提出的问题是“行为中毒”。过去中毒只意味着“药物中毒”，但最近出现了目标•反馈•向上•难易度•关系•购物中毒等各种各样的范畴。 举个例子吧。比起我的身体，你更珍视手机。因为昨晚开始“刷剧”的Netflix系列，他连觉都睡不好。相信明天一定会比今天更好。这些都是现代人所患的中毒。 关于目标•向上中毒的说明也很有意思。作者为了查明这一点，查看了“每1000本书中出现‘追求目标’这一表述的比率”“出现‘完美主义’这一单词的书的比率”。上世纪80年代以前，“0”前收敛的比例惊人地与科技发展相吻合，并出现了大幅增长，进入21世纪后直线上升。这是人类又一新的中毒。 那读这本书之后能从中毒中解放出来吗？总而言之，没有正确的答案。书中详细说明了你为什么陷入焦虑和焦虑之中、为什么那种中毒难以停止等。与其说该书是中毒的“逃生指南”，不如说书更像是一本关于中毒的“研究书”。 当然，作者在书的末尾也介绍了一些关于中毒的自己的“解决方案”。看着对Netflix、电视剧达到忘我境地的读者痛苦的样子，他提出了如下对策。 在一个故事中出现未完结状态(充满悬念的结尾)之前，停止观看。或者，如果没有那种自信的话，只能收看并中断到下一个故事解除未完结状态为止。即，收看每一个故事开始前5分钟到下一个故事开始前的方式。 作者说：“(这样做之后)视听的乐趣不会减少，但忘我的可能性会减少。跟着作家写好的类似麻药的系列作品的结构走是不可取的。”

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