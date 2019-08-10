三星在DRAM市场的占有率时隔6个季度达到“最高”. August. 10, 2019 07:02. by 徐東一 dong@donga.com. 三星电子今年第二季度(4~6月)在全球DRAM市场上创下了6个季度以来的最高市场占有率。有评价称，在日本政府限制出口、全球存储半导体业况低迷等不确定的经营环境下，三星凭借技术竞争力甩开日本、中国竞争企业的追击，正在巩固市场控制力。 9日，据全球市场调查企业Dram Exchange透露，三星电子今年第二季度在全球DRAM市场上的占有率为45.7%。与去年同期(43.6%)相比上升了2.1个百分点，这是自2017年第四季度(46.0%)以来市场占有率最高的一次。排在第二位的SK海力士为28.7%，与去年同期(29.9%)相比出现小幅下降。三星电子、SK海力士的市场占有率合计为74.4%，韩国企业的存储器半导体压倒了全球市场。 但是Dram Exchange分析称：“日本限制材料出口、中国半导体企业崛起等带来的不确定性正在使三星电子和SK海力士的前景变得暗淡。”

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