中国再次下调人民币汇率，美国对中国输美家具征收惩罚性关税. August. 10, 2019 07:02. by 记者赵维拉 jyr0101@donga.com. 中国央行——中国人民银行9日再次下调人民币市场汇价。人民币汇率自2008年5月后时隔11年首次突破了“1美元兑7元人民币”大关（破七），当天又进一步下跌。 今天上午，中国人民银行公布人民币对美元汇率中间价为7.0136：1。前一交易日，人民币对美元汇率中间价为7.0039，上升了0.14%（人民币贬值）。自上个月31日以来，人民币对美元汇率已连续7个交易日走低。 有人指出，中国不顾美国的强烈反对，将人民币弱势作为关税及汇率战的“武器”，美国也对中国采取了“对攻”制裁。据美联社报道，美国商务部8日（当地时间）决定对中国产木制家具征收高额补偿性关税。补偿性关税是贸易对象国政府为提高出口竞争力而对提供补助金的商品适用的惩罚性税金。中国去年向美国出口的木橱和梳妆台规模达44.0117亿美元（约合53000亿韩元）。 美国商务部当天宣布，对中国产橱柜和梳妆台的补偿性关税调查结果显示，中国企业获得的国家补贴最低为10.97%，最高为229.24%。商务部还表示，将按相关企业判定的不公平补贴支付额征收相应的税金。该措施将在明年1月30日经过美国贸易委员会的最终裁决后执行。 彭博社等报道称，美国当天还保留了放宽对中国最大通信设备企业华为的出口限制。美国商务部长威尔伯·罗斯7月30日对美国企业提出的“请允许与华为进行交易”的要求称，“下周之内可以作出回应”，作出了正面的反应。但分析认为，随着两国对立的激化，这一措施已被无限期推迟。5月，商务部以与伊朗的交易情况为由，将华为及其子公司列入限制交易的黑名单。此后，希望与华为进行交易的美国企业必须事先得到政府的批准。 另据《日本经济新闻》9日报道，金融市场人士预计，“人民币下跌”的下一个底线为1美元兑7.2至7.3元人民币。这是根据特朗普政府宣布从下个月1日起对中国价值3000亿美元的产品征收10%追加关税进行推算的结果。3000亿美元是中国对美国出口总额的约60%，如果在此基础上加征10%的关税，对美国出口整体影响为6%。据《日本经济新闻》分析，目前人民币汇率为7.0136元，若按6%的升值幅度计算，1美元将兑换7.3元人民币。也有人担心，如果人民币对美元汇率下跌到7.3：1，中国企业的美元负债将会剧增，从而引发人民币抛售及价值的进一步下跌。

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