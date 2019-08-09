新任美国防长访韩……同盟也要面向“利益均衡”. August. 09, 2019 07:38. by 李哲熙记者 klimt@donga.com. 昨天下午，美国新任国防部长马克•埃斯珀抵达首尔。埃斯珀今天将与文在寅总统、国防部长郑景斗和外交部长官康京和会面，讨论驻韩美军防卫费分摊、向霍尔木兹海峡派兵、部署中程导弹等问题。在埃斯珀访韩之前，美国总统特朗普就防卫费分摊问题称韩国为“非常富有的国家”，并称“韩国决定支付更多的费用”。 以埃斯珀部长访韩为契机，韩美间讨论的议题大部分是要求韩国承担更大负担和作用的账单。其中最具代表性的是要求增加驻韩美军驻扎费用分摊金。美国已经传出了追加提高几万亿韩元分摊金的传言，特朗普总统在磋商还没有开始时就施压说，“韩国就同意大幅增加分摊额”。 美国要求韩国参与霍尔木兹海峡护卫联合。韩国政府虽然表示会积极考虑，但是能否达到美国的期待还是未知数。美国也有可能针对中国的导弹威胁提出在韩国部署中程导弹。预计美国还将要求韩国延长作为应对日本出口限制筹码的《韩日军事情报保护协定》。 这些悬案都与美中战略竞争、韩日矛盾相交织，可能会给韩美同盟带来微妙的紧张。再加上朝鲜接连进行短程导弹挑衅，助长了同盟间的离间，特朗普总统称“美国不是提款机”，向盟国要钱。在我们的立场上，同盟的重要性越来越大，但围绕这一问题的每一个悬案都不容忽视。 同盟是对抗共同威胁、共享利益的关系。在力量差距较大的非对称同盟中，也不能有单方面的依赖或牺牲。只有在彼此欣然同意的情况下相互合作，同盟才能健康地维持下去。要仔细查看美国提出的账单，计算我们贡献的部分，计算我们的国家利益乃至韩美共有的利益。

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