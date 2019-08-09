为“足球崛起”，中国下猛药归化外籍球员. August. 09, 2019 07:38. touch@donga.com. 中国足球难得兴奋异常。因为在距离2022年卡塔尔世界杯第2轮地区预选赛还有一个月左右的时候，预计归化选手们将会表现活跃。中国媒体在报道中超联赛(中国职业足球超级联赛)最佳外籍球员巴西籍球员埃尔克森加入国家队的消息时称：“韩国和日本也会瑟瑟发抖。”埃尔克森从2013年开始效力中超联赛，共打进130多粒进球。 此前，中国队在引进尼古拉斯•耶纳里斯(中国名：李可)等混血第二代球员方面下足了功夫，现在，中国队的重点是引进纯外援。继埃尔克森之后，里卡多•高拉特(巴西人)等中超联赛的其他特级外籍球员也将在入籍后加入中国国家队。巨额投资将彻底改变中国国家足球队。 归化政策是针对2022年卡塔尔世界杯出线而实施的苦肉计。这也是中国国家主席习近平高喊“足球崛起”后展现出的成果。习主席在2011年曾发表“我的三个梦想是中国参加世界杯决赛、赢得世界杯冠军、举办世界杯”的讲话。中国队只在2002年韩日世界杯时晋级过一次世界杯决赛圈，此后一直与世界杯无缘。虽然在足球上投入了大量的资本，但今后迈出一步并不容易。 先前辞去中国国家队主教练职务的“银狐”里皮教练回归国家队的条件就是归化。他认为，从目前的情况来看，要想进入世界杯决赛圈，除了入籍途经以外没有其他答案。卡塔尔的成功事例也可能影响了中国的归化政策。在今年年初举行的亚洲杯上，卡塔尔队战胜韩国和日本，历史上首次夺得亚洲杯冠军。2022年世界杯主办国卡塔尔国家队中有6名归化球员。获得亚洲杯最佳射手和MVP的阿尔莫斯•阿里也是其中之一。 但最近，中国足坛的不安感开始渗透到人们的心中。从K联赛转会到中超联赛的金信煜的气势就是原因之一。金信煜从全北队转会到上海申花队后，在5场比赛中攻入8球。不是韩国国家队核心选手的金信煜的表现不亚于埃尔克森等中国的特级归化资源，因此中国开始冷静地看待进入世界杯决赛圈的可能性。 马孔(Marcos Vinicius Amaral Alves)的低迷同样让中国足球困惑不已。去年，马孔在效力K联赛庆南队时成为联赛射手王，随机他在本赛季转会到了中超联赛河北华夏队。虽然期待他能有出色的表现，但他在20场比赛中只打进了6粒进球。河北除了马孔，球队还有另外两名特级外援。但球队排名靠后。对于自己和球队的糟糕表现，马孔表示，外籍球员和中国选手的水平差距很大。他认为，中国选手不能很好地支持自己。在中国国家队中，同样的问题也会出现。 归化选手和国内选手之间的化学反应也是未知数。事实上，亚洲杯冠军卡塔尔队的成功案例也是走弯路的结果。卡塔尔为了迅速提升战斗力，一度将归化球员的比重增加到60%。但是，要求那些连国家都不会唱的归化选手为国家做出牺牲并不容易。因此，卡塔尔减少了归化球员的比重，更注重培养国内外潜力球员。这或许是中国政府今年年初公布“归化足球选手必须会唱中国国歌”等新规定的原因。 中国国内也有很多人要求足协制定长期计划，但中国足球界最终还是选择了归化这个“猛药处方”。如果成功，将成为中国足球反转的契机；但如果失败，其受到的冲击将会很大。也许一切要从重新回到原点。类似中国制造业压缩增长模式的足球政策能否成功？世界杯预选赛将于下月正式开打。

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