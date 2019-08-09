职业二年级生崔惠珍的三多水大师赛. August. 09, 2019 07:38. by 鄭允喆 trigger@donga.com. “周一(5日)晚上从英国回到韩国后，真的睡了很长时间。 虽然还在适应时差……但是我觉得自己可以做好。或许这就是‘年轻的力量’吧。(笑)” 职业二年级生崔惠珍(20岁•乐天，音译)在韩国女子职业高尔夫(KLPGA)巡回赛上以“大势”崭露头角，从她身上记者感受到了“无惧的20岁”的自信。在KLPGA巡回赛上半赛季取得4胜，位居多胜榜榜首的崔惠珍，正在翘首以盼从9日开始在济州奥拉高尔夫乡村俱乐部举行的下半赛季首场大赛“三多水大师赛”。因为对她来说，这项赛事是一次克服伤痛，重新腾飞的机会。8日见到的她说：“已经过去的过去的我的样子并不重要。我决心从济州重新开始。”○ “再次站在起点” 最近她接连参加了美国女子职业高尔夫(LPGA)巡回赛大满贯赛事依云锦标赛(法国)和英国女子公开赛(英国)后回国。为了应对超过两周的“远征”，她准备了即食饭和泡菜，在出国之前调整好挥杆。但是她在依云锦标赛上获得了并列第49位，在英国女子公开赛上则获得了中途被淘汰的寒酸的成绩单。“在韩国取得上升势头后出战，所以很期待。练习时感觉也很好，但在实战中失败了，真是遗憾。产生了‘现在我还差得远呢’的想法，这也成了我重回初心的契机。” 还出现了意外的伤病。当记者问她“为什么在Instagram上挂‘请睁大眼睛’的标签”时，她回答说是因为受伤。“在依云锦标赛之前，我在赛道上转了一圈，没看到埋在障碍区的喷水器，踩了一下，我的右脚踝就严重扭伤了。边洗边冰敷，感觉还是很疼。” 因为遗憾回国，所以都没有好好休息。睡觉时，如果睡不着眼睛睁开了，就会到京畿龙仁住宅附近的健身房训练。绰号“企鹅”的她就像一只在冰面上跌倒后又重新站起来向着目标地点前行的企鹅一样，决心克服失败站起来。“我会一直努力，直到成为自己满意的选手。我希望能完善自己的短杆击球能力，成为在大舞台上也不会动摇，拥有坚强心脏的大场面选手。”○ “友谊与尊敬暂时放在一边” 崔惠珍将在三多水大师赛第一轮与“LPGA巡回赛大满贯赛女王”高真荣(24岁)、KLPGA巡回赛多胜并列第2位(2胜)赵静敏(25岁)分在同一组进行比赛。她说：“ 静敏姐姐是‘挚友前辈’，真荣姐姐是‘榜样’，所以(第一轮)很期待。我也想努力比赛。成为‘有竞争的选手’。” 赵静敏和崔惠珍在龙仁一起运动后变得亲近起来。即便如此，这也预示着没有让步的胜负。赵静敏说：“休息期间准备了分析击球的跑道人装备，进行了细致的训练。希望延续上半年的良好势头。” 梦想着像高真荣一样进军LPGA巡回赛的崔惠珍表示：“真荣姐姐在韩国国内打比赛时就在学习英语，训练也很系统，为进军美国做好了充分准备。虽然时间很短，但我会边学边竞争。”“衣锦还乡”回到父母居住的济州岛，与家人一起吃着辣炖安康鱼再次充电的高真英说：“(崔)惠珍是来到LPGA巡回赛后也能够做的很好的选手。在KLPGA巡回赛上一起比赛好像已经有一段时间了……最近(惠珍)做得很好，虽然有些紧张，但我会好好竞争。”

한국어