中国认为香港示威是“颜色革命”. August. 09, 2019 07:39. by 尹完準 zeitung@donga.com. 中国当局首次把香港示威定性为指称政权更迭运动的“颜色革命”。对此，有分析认为，以大规模示威持续的本周末为转折点，中国可能针对香港开始投入军队等武力介入。 中国国务院港澳办公室主任张晓明7日在与香港接壤的广东省深圳市举行的非公开座谈会上表示：“‘罪犯引渡法’事件已经变质。明确地出现了颜色革命的特点。”550名全国人大代表、全国政协（国家咨询机构）委员参加了当天的座谈会。 张晓明说：“目前形势是1997年香港回归以来最严重的一次”，“如果香港局势进一步恶化，香港特区政府不能控制动乱，中央（中国政府）绝不会坐视不管。”他提高声音表示：“根据香港基本法，中央有足够的办法和强大力量迅速镇压各种动乱。” 一直解释中国共产党意图的中国共产党机关报《人民日报》的社交媒体官方账号“侠客岛”表示，“中国当局首次判断香港示威是颜色革命，”认为这是中国当局向香港示威队伍发出了明确的信号。“颜色革命”是社会主义国家阵营开始崩溃的1990年代前苏联国家和东欧、中亚、中东等地区发生的政权更迭运动。 中国国家主席习近平领导的领导层今年年初流露出对颜色革命强烈的警惕。中国国务委员兼公安部部长赵克志今年1月召集全国公安干警后表示：“要聚集所有公安的智慧和力量，阻止颜色革命。要打击内外敌对势力渗透到各种破坏颠覆活动之中。”中国当局将香港示威规定为“颜色革命”后，有人指出这是动用武力的全面介入的信号，也是基于此的判断。碰巧在座谈会前一天的6日，深圳市举行了假定香港示威队伍的大规模镇压暴动演习。 中国媒体透露，张晓明就邓小平在过去所说的“如果有必要，可以向香港投入中国军队”的说法表示：“邓小平有先见之明。”与张晓明一起主持座谈会的中国香港联络办公室主任王志民表示：“香港已经到了无路可退的地步”，“控制混乱局面、恢复秩序是最为紧迫的事情，这是关系到香港的未来和命运的战争和保卫战。” 《环球时报》等中国媒体8日批评2014年香港民主化示威“雨伞革命”的领导人黄之锋、罗冠聪等人6日会见了美国驻香港总领事馆负责人，并抨击美国干涉香港问题。如果中国真的动员军队，美国等外部势力就会介入其中，进而在香港引发政权颠覆运动。此外，也有人谨慎地指出，在与美国展开贸易、关税、汇率等全面战争的情况下，如果再制造一个尖锐的矛盾战线，将会给中国领导层带来额外的负担。

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